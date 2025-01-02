В 2024 году в украинский бюджет поступило 2,5 млрд грн российских активов

В 2024 году Министерство юстиции Украины достигло важных результатов, в том числе взыскало 2,5 миллиарда гривен российских активов в государственный бюджет. Об этом сообщает "Урядовий портал".

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В частности, были задокументированы тысячи военных преступлений, создав значительную доказательную базу для международных судов. Это явилось важным шагом в привлечении к ответственности лиц, причастных к нарушению международного права.

Также был запущен вебпортал "Единый национальный портал для сбора фактов нарушений прав человека", где граждане и правозащитники могут сообщать о преступлениях, совершенных во время войны.

Министерство начало работу над специальным реестром по защите прав депортированных детей. Эта инициатива направлена на идентификацию, регистрацию и оказание помощи детям, ставшим жертвами депортации в условиях войны.

Кроме того, стартовал прием заявлений в реестр убытков. Через него граждане и предприятия могут подавать информацию о потерях имущества, жилья, вынужденном переселении, а также о гибели или исчезновении близких людей.

\В 2024 году была усилена борьба с рейдерством. Кроме того, Украина официально стала участником Международного уголовного суда, открывающего новые возможности для международного сотрудничества.

Ранее стало известно, что США предоставит Украине $15 миллиардов для финансирования социальных и гуманитарных нужд. Эти средства снабжаются будущими доходами от замороженных российских активов.

Также в декабре 2024 года Украина получила более $9,2 миллиарда внешней финансовой помощи, что явилось самым большим месячным показателем за всю историю страны.

Портал "Комментарии" ранее писал, что украинские чиновники беспокоятся , что обещанные средства — 50 миллиардов долларов — в этом году могут не поступить в Украину.