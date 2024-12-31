В 2025 году налоговики устроят сафари на едва дышащих предпринимателей: о чем речь

Народный депутат Даниил Гетманцев подготовил предпринимателям целый ряд новогодних подарков, отметил эксперт по социальной политике Андрей Павловский.

Даниил Гетманцев

В частности, по его словам, государственная налоговая служба Украины в 2025 году планирует увеличить количество плановых проверок налогоплательщиков. Кроме того, по его словам, со следующего года возобновляются плановые проверки органами рыночного надзора непродовольственной продукции.

Также, говорит Павловский, всех налоговиков оснастят бодикамерами, планшетами и переносными принтерами.

Кроме того, Павловский обращает внимание на то, что Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым вводится оценка эффективности и результативности деятельности налоговых органов. Плюс налоговики опубликовали список "Клуба белого бизнеса"

"Правильно ли мы понимаем, что за деньги налогоплательщиков, сотни тысяч забронированных проверяющих оснастят современными гаджетами, которые закупят втридорога, отмыв пару триллионов гривен; потом эти проверяющие будут устраивать соревнования-сафари, кто больше вздрючит едва дышащих налогоплательщиков, чтобы получить более высокий рейтинг результативности? И вся эта дичь закручивается с Нового года для защиты "клуба белого бизнеса" Гетманцева, под громкие лозунги о заботе и поддержке и теплых встречах с членами элитного белого клуба?" – спрашивает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские создатели контента на OnlyFans не только развлекают своих подписчиков, но и активно пополняют бюджет страны. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, 350 авторов задекларировали 305,4 миллиона гривен доходов, уплатив 59 миллионов гривен в виде налогов и военного сбора.



