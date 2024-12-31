В 2025 году налоговики устроят сафари на едва дышащих предпринимателей: о чем речь

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Ткачик Олеся
Народный депутат Даниил Гетманцев подготовил предпринимателям целый ряд новогодних подарков, отметил эксперт по социальной политике Андрей Павловский.
Даниил Гетманцев
В частности, по его словам, государственная налоговая служба Украины в 2025 году планирует увеличить количество плановых проверок налогоплательщиков. Кроме того, по его словам, со следующего года возобновляются плановые проверки органами рыночного надзора непродовольственной продукции.
Также, говорит Павловский, всех налоговиков оснастят бодикамерами, планшетами и переносными принтерами.
Кроме того, Павловский обращает внимание на то, что Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым вводится оценка эффективности и результативности деятельности налоговых органов. Плюс налоговики опубликовали список "Клуба белого бизнеса"
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские создатели контента на OnlyFans не только развлекают своих подписчиков, но и активно пополняют бюджет страны. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, 350 авторов задекларировали 305,4 миллиона гривен доходов, уплатив 59 миллионов гривен в виде налогов и военного сбора.
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