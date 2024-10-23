В "Дія" появились две новые военные облигации: сколько на них можно заработать



















В приложении "Дія" доступны новые военные облигации с символическими названиями Дебальцево и Авдеевка. Эти инвестиционные инструменты направлены на привлечение средств для поддержки Вооруженных сил Украины и укрепления финансовой стабильности страны. Каждый, кто инвестирует в эти облигации, не только помогает приблизить победу, но и получает гарантированную прибыль.

Военные облигации. Фото: Минфин

Детали новых военных облигаций в "Дія"

Облигация "Дебальцево" (ISIN: UA4000232904) имеет срок погашения 12 мая 2027 года, с доходностью на уровне 16,10%.

Облигация "Авдеевка" (ISIN: UA4000232888) будет погашена 20 мая 2026 года, с доходностью 15,10%.

Новые облигации доступны благодаря совместному проекту Министерства финансов и Министерства цифровой трансформации, запущенному в октябре 2022 года. Благодаря этому проекту, пользователи могут не только покупать новые облигации, но и реинвестировать полученные средства от предыдущих выпусков.

Экономический вклад в победу

С начала 2024 года военные облигации позволили привлечь в государственный бюджет более 300 млрд. гривен. Это существенная поддержка украинской армии, которая получает необходимое оружие, технику, медикаменты и другие ресурсы для продолжения борьбы с агрессором. Каждая приобретенная инвестором облигационная ценная бумага приближает день освобождения оккупированных территорий и поражение россии.





Облигации – вклад в будущее Украины

Инвестируя в военные облигации, вы не только поддерживаете армию, но и гарантируете себе прибыль. Вкладывание денег в эти ценные бумаги – это вклад в стабильность и развитие государства, что обеспечит финансовую отдачу для каждого инвестора. Каждая гривна по каждой облигации помогает укрепить обороноспособность Украины и возвращается на счет вкладчика с процентами.

Внесите свой вклад в победу – инвестируйте через "Дія"

Инвестирование в военные облигации через приложение "Дія" занимает всего несколько кликов. Это простой способ поддержать Украину и приблизить победу над агрессором.





Больше информации можно найти на официальном сайте военных облигаций.