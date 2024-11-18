В Донецкой области почти сто миллионов потратят на содержание дорог

В Донецкой ОВА ищут подрядчиков, которым заплатят за очистку от снега и льда, а также текущие ремонты дорог Краматорского, Покровского, Бахмутского и Волновахского районов. Такие услуги оценили в 97 млн. 554 тыс. 175 грн. Некоторыми участками дорог будут заниматься до 30 апреля 2025-го, другими — до конца этого года.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Соответствующие тендеры представители областного департамента развития базовых отраслей промышленности опубликовали на портале публичных закупок Prozorro, пишет "Вільне радіо".

В 32 329 009 грн оценили содержание некоторых дорог местного значения в Волновахском, Покровском и Краматорском районах. Подрядчики должны дежурить на дорогах, осматривать их, чистить ото льда и снега (вручную и с помощью различных типов техники) и посыпать песчано-солевой смесью (она также входит в сумму тендера). Такие работы, по предварительным планам, будут производиться до 30 апреля следующего года.

Еще 32 670 983 грн готовы заплатить за эксплуатационное содержание дорог Бахмутского и Краматорского районов. Перечень услуг аналогичен, их также будут предоставлять до 30 апреля 2025 года.

В 32 554 183 грн могут обойтись работы на дорогах Краматорского и Покровского районов. Их будут выполнять до конца этого года, то есть такую сумму заплатят примерно за месяц работ (начало аукциона запланировано на 25 ноября). В перечне работ – укрепление обочин, ликвидация выбоин, устройство и фрезерование асфальта. А вот очищением дорог от снега и льда подрядчик не будет заниматься.

Напомним, более 5 миллионов гривен планируют заплатить за ремонт дороги между Добропольем и Каменкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Почему Харькову не стоит радоваться снегу: какую угрозу погода вызывает на фронте