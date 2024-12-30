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Главная Новости Финансы 2024 В Минфине назвали сумму, полученную Украиной от партнеров в течение 2014 года
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В Минфине назвали сумму, полученную Украиной от партнеров в течение 2014 года

В январе-ноябре 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,8 трлн.

сегодня, 11:26
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Клименко Елена

Министерство финансов Украины получило 41,7 миллиарда долларов международной помощи в 2024 году, что позволило полностью обеспечить социальные выплаты на фоне значительных расходов на оборону. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает Укринформ.

В Минфине назвали сумму, полученную Украиной от партнеров в течение 2014 года

Финансовая помощь. Фото: 24 Канал

"В этом году мы уже получили $41,7 миллиарда от международных партнеров, что позволило полностью профинансировать пенсии и заработные платы работников сферы образования и медицины. Все социальные и гуманитарные расходы покрыты", – отметил Марченко.

Он подчеркнул, что международная помощь остается ключевым механизмом для поддержки макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны и позволяет государству выполнять социальные обязательства перед населением.

По данным Министерства финансов, в январе-ноябре 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,8 трлн. грн., в том числе в ноябре — 206,4 млрд. грн.

"Общие расходы на сектор безопасности и обороны в 2024 году составили 1,8 трлн гривен, что составляет 58,6% всех расходов общего фонда госбюджета", — говорится в сообщении.

В частности, в ноябре на нужды безопасности и обороны было использовано 206,4 млрд. грн.

Средства были направлены на денежное довольствие военных, полицейских, закупку военной техники, вооружения, боеприпасов, средств защиты, горючего, продуктов питания, медицинское обеспечение и другие нужды.

Правительство также внесло изменения в постановление Кабмина от 23 января 2024 года, согласно которым с октября по декабрь этого года 18% налога на доходы военнослужащих будут направлены на материально-техническое обеспечение воинских частей Сил обороны Украины.

Как ранее писал портал "Комментарии", украинские власти начали активную дипломатическую кампанию, направленную на то, чтобы найти необходимые рычаги для влияния на Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3943154-ukraina-otrimala-417-milarda-dopomogi-vid-partneriv-u-2024-roci-marcenko.html
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