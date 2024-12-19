Украина с 2025 года не будет продлевать контракт на транзит российского газа по украинской ГТС. Об этом решении неоднократно заявляли в Кабмине. Украинскую позицию подтвердил российский диктатор Владимир Путин.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Комментируя этот вопрос на пресс-конференции в четверг, он отметил, что нового контракта на транзит газа через Украину в Европу не будет. Однако, по словам Путина, "Газпром" это переживет.

"Украина отказалась от продления транзитного контракта. Но ведь это не мы отказались — это Украина отказывается от продления контракта, хотя получала 700-800 млн долл. в год за контракт. Этого контракта не будет, уже все ясно. Хорошо, мы переживем," "Газпром" это переживет", — заявил он.

Однако он намекнул, что в проигрыше останутся европейские страны. "Но это не наша проблема – это Украина перекрыла поставку нашего газа европейским потребителям”.

По словам Путина, с одной стороны Украина "клюет у них с руки", с другой "создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу".

Напомним, что не все европейские страны готовы отказаться от получения российского газа. Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо не видит никаких причин платить за газ больше и выступает за сохранение транзита российского газа по территории Украины. Чтобы решить этот вопрос, планируется провести серию переговоров, цель которых — обеспечение поставки российского газа после того, как действующий транзитный контракт, касающийся Украины, закончится в конце текущего года.



