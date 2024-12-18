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В НБУ рассказали, что происходит с курсом доллара и инфляцией в Украине

В Нацбанке прогнозируют, что роль именно инфляции будет расти

18 декабря 2024, 11:15
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Кравцев Сергей

Роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию The Page рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

В НБУ рассказали, что происходит с курсом доллара и инфляцией в Украине

Курс гривны. Фото из открытых источников

"Мы уже видим, что несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше приобретает роль номинального якоря", — заявил представитель Нацбанка.

По его словам, роль именно инфляции будет расти. В следующем году, когда Нацбанку удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усилит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%.

Как отметил Лепушинский, переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции — достаточно длительный процесс, поскольку это связано со сменой фокуса ожиданий. Однако он обеспечивается последовательностью монетарной политики и надлежащей коммуникацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Нацбанк Украины прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. Инфляция замедлится лишь в середине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Глава Нацбанка отметил, в ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом измерении. Весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших нынешних урожаев. 

"Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая", — отметил глава НБУ.




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