В НБУ рассказали, что происходит с курсом доллара и инфляцией в Украине

Роль обменного курса гривны к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию The Page рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Курс гривны. Фото из открытых источников

"Мы уже видим, что несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше приобретает роль номинального якоря", — заявил представитель Нацбанка.

По его словам, роль именно инфляции будет расти. В следующем году, когда Нацбанку удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усилит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%.

Как отметил Лепушинский, переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции — достаточно длительный процесс, поскольку это связано со сменой фокуса ожиданий. Однако он обеспечивается последовательностью монетарной политики и надлежащей коммуникацией.

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Глава Нацбанка отметил, в ноябре инфляция ускорилась до 11,2% в годовом измерении. Весомым двигателем роста цен оставались последствия ограниченного предложения продовольствия вследствие худших нынешних урожаев.

"Ожидается, что влияние этого фактора на инфляцию должно нивелироваться в следующем году с поступлением нового урожая", — отметил глава НБУ.



