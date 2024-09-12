В Одесской области готовятся к зиме: какие товары заказали на 6 млн грн

Одесское квартирно-эксплуатационное управление объявило тендер на закупку топливной древесины (дров). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



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Согласно тендерной документации к топливной древесине предъявляются, среди прочего, следующие требования:

Породы древесины: бук, ясень, граб, вяз, акация, клен, дуб лиственница, береза (не более 30% от общего объема поставки товара).

Размер древесины: длина – 1 м (допускается отклонение 0,1 м); толщина – от 10 см (при толщине от 26 см – расколота на части, где наибольшая линия раскола в торце любой части не превышала бы 22 см), допускается наличие древесины толщиной от 5 до 10 см в количестве не более 10% от общего объема поставки товара; влажность не больше 30%.

Древесина должна быть из вырубки соответствующей древесины не раньше 2023 года.

Древесина должна соответствовать ТУУ-00994207-005:2018 и другим государственным стандартам по следующим показателям: не допускается внешняя ветхая гниль; обдир коры допускается; высота оставшихся сучков не должна превышать 30 мм.

Товар должен поставляться собственными силами участника (собственным транспортом) или с привлечением третьих лиц – перевозчика. Все обязательства по заключению транспортных договоров с перевозчиками (отправителями) по найму транспортных средств и т.п. возложены исключительно на участника.

Всего заказчик планирует приобрести 2700 куб. м дров. Ожидаемая стоимость – 6 128 541 грн. Таким образом, ожидаемая цена одного куба древесины составляет 2269,83 грн.

Источник финансирования закупки – Государственный бюджет Украины.

В момент публикации заказчик в тендерной документации не обосновал необходимость закупки.

Срок поставки товаров – до 30 ноября 2024 года. Местом поставки товара указано – Одесская область, г. Подольск.

Дата обнародования – 11 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 19 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 20 сентября 2024г.

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