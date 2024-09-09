В Полтавской области объявили тендер почти 145 млн грн: детали

Управление образования исполнительного комитета Лубенского городского совета объявило тендер на строительство Лубенского дошкольного учебного заведения комбинированного типа для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и недостатками речи на 12 групп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации заказчик, среди прочего, планирует следующие работы:

Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 1 (плодородная почва) — 3 800 кв.м,

Гидроизоляция стен, фундаментов боковая битумная обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпича, бетона — 600 кв.м,

Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100 — 141 кв.м,

Устройство покрытий из линолеума ПВХ на клее со сваркой полотнища в стыках — 141 кв.

Устройство покрытий из керамических плиток (коммерческой) на цементном растворе — 136,6 кв.м,

Улучшенная покраска стен цветом масляным по штукатурке — 151,92 кв.м,

Установка детского элемента "Сороконожка" — 12 шт.,

Установка металлического забора из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой до 1,7 м (панели со сварной сеткой) (тип ограждения М6Б, серия 3.017-1) – 390 кв.м.

Также заказчик планирует, среди прочего, следующие работы по озеленению территории:

Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 1 (плодородная почва из временного отвала) — 1 948 куб.м,

Высадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в яме размером 0,7х0,7 м – 125 шт.,

Высадка кустов-саженцев в двухрядное живое ограждение — 868 м,

Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную – 4 313 кв.м.

Всего планируется выполнить 1412 наименований работ и затрат. В тендерной документации не указана общая площадь объекта строительства, площадь указана отдельно на каждый вид работ.

Гарантийный срок эксплуатации объекта строительства составляет десять лет со дня принятия заказчиком.

Ожидаемая общая стоимость – 144 761 568 гривен.

Будут финансировать строительство на средства:

Государственного бюджета Украины – 120 634 640 грн.

Местного бюджета – 24 126 928 гривен.

Срок выполнения работ – до 31 декабря 2026 года. Работы должны проводиться по ул. Ватутина, 39 в г. Лубны Полтавской области.

Дата обнародования тендера – 6 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 24 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 25 сентября 2024 года.

Ориентировочное начало проведения процедуры закупки – сентябрь, 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Сумской области во время ремонта школы планировали установить оборудование из РФ и Беларуси.

