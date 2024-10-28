В Украине количество людей-банкротов выросло вдвое

651 дело о банкротстве людей открыто по данным Верховного суда Украины. Дел увеличилось почти вдвое за последние 4 месяца этого года.

Карта количества банкротов по областям Украины. Фото: Опендатабот

Больше банкротов — в Киеве и области и на Днепропетровщине. 64% банкротов — это люди в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Опендатабот.

651 дело в отношении людей-банкротов открыто в Украине в этом году. С начала лета дел увеличилось почти в 2 раза.

Уже открыто больше дел о банкротстве украинцев, чем за весь прошлый год: тогда рассматривалось 575 таких дел.

"Следует понимать, что в начале полномасштабной войны людям было не до того, чтобы разбираться с долгами — в приоритете оказался вопрос выживания.

В то же время, более года действовал мораторий на взыскание большей части долгов в исполнительных производствах. Уже после того, как мораторий был отменен, частные и государственные исполнители напомнили должникам об их обязательствах. Это и могло стать той движущей силой, которая побудила людей искать решения по погашению долгов из-за процедуры неплатежеспособности.

К тому же сейчас в Украине уже нарабатывается положительная судебная практика в вопросах банкротства граждан",

— комментирует Денис Лихопек, адвокат, арбитражный управляющий, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих, специалист по банкротству.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Государственная налоговая служба Украины провела масштабные проверки структурных подразделений в отношении лиц из руководства, в том числе регионального, оформивших инвалидность после 24.02.22 года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев, информирует портал Комментарии".

По его данным, таких мужчин в общей сложности оказалось 17. Один человек с инвалидностью получил его вследствие ранения на фронте.

"15 человек приняли волевое и честное решение оставить службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове. Даю ему 3 часа и после – обращусь к правоохранителям с соответствующими заявлениями и сделаю героя, включая его "кого-то из власти" известными", – отметил Гетьманцев. Через полчаса председатель Комитета ВР сообщил, что "вопрос закрыт".