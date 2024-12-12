В Украине легализуют криптовалюту: но есть нюанс

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит. Об этом рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев на форуме ЭП "Перспективы для инвестиций внутри страны".

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"Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту", – рассказал он.

По его словам, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг – будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.

"В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах как возможности уклонения от налогообложения на традиционных рынках", — пояснил Гетманцев.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в среду 4 декабря цена одного биткойна впервые достигла 100 000 долларов, поскольку спрос на цифровую валюту продолжал расти после выборов, на которых победили криптовалютные кандидаты во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, пишет NBC News.

С 5 ноября цена биткоина выросла более чем на 45%. С начала года цены выросли более чем вдвое. В связи с выборами сторонники биткойнов надеются, что в Вашингтоне закрепится новая прокриптовая точка зрения, которая положит конец строгому регулированию и применению цифровых токенов, а также откроет инвестирование в биткойн для традиционных финансовых учреждений и сделает их более доступными, чтобы выгодно майнить биткоины за счет увеличения производства энергии.