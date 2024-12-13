В Украине выпустили монету номиналом 10 гривен в форме квадрата

Национальный банк Украины представил серебряную монету "Цифровое государство", которую посвятил достижениям Украины в сфере цифровизации и инноваций. Тираж будет ограничен – до 7 500 монет для настоящих фанатов диджитализации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минцифру.

Серебряная монета 10 гривен

"5 лет назад Президент поставил задачу построить цифровое государство. С тех пор Минцифра запустила тренд на цифровизацию в Украине, и сейчас диджитализация пронизывает каждую область жизни украинцев. Украина превратилась в государство, где госуслуги люди получают в несколько кликов, без стопок бумаг и бюрократии. И все это благодаря Действию, которым пользуется уже 21 миллион украинцев. Мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса, первыми в мире цифровизировали полный цикл бракосочетания и приравняли электронные документы к бумажным. Цифровизация с украинцами буквально на каждом этапе жизни – еМалюк при рождении, Мечта в школе, Дия при перерегистрации авто или даже оформлении пенсии", – отметили в Минцифре.

Купить монету "Цифровое государство" можно будет с 9 января 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Украине легализуют криптовалюту, но без налоговых льгот.

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит. Об этом рассказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев на форуме ЭП "Перспективы для инвестиций внутри страны".

"Если говорить о криптовалюте, то рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту", — рассказал он.

По его словам, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг – будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.



