В «Укргазбанк» сотрудники НАБУ пришли с обысками: СМИ узнали причины

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Ткачик Олеся
В пятницу, 29 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро якобы проводят следственные действия в "Укргазбанке" (UGB), впрочем, пока официально эту информацию не подтверждают, сообщает издание Телеграф.
Укргазбанк
В пресс-службе НАБУ отказались комментировать информацию о возможных обысках, подчеркнув, что для этого нужно разрешение правоохранителей.
В то же время, от других источников в НАБУ "Телеграф" получил подтверждение, что в банке проводятся следственные действия. Впрочем, официальной информации на этот счет пока нет.
Вместе с тем, как сообщает Телеграмм-канал "Опердень" со ссылкой на свои источники, в "Укргазбанке", действительно, проходят обыски.
По информации канала, правоохранители в рамках уголовного производства якобы пришли с обысками к членам кредитного совета "Укргазбанка".
По данным канала, обыски проходят в и.о. председателя правления Радиона Морозова и его брата Александра Морозова. Также следственные действия проходят у заместительниц председателя правления банка Наталии Василец и Тамары Савощенко.
На официальном сайте и страницах в соцсетях банка отсутствует информация о следственных действиях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Укргазбанк выделил на поиски кандидатов на должность топ-менеджера 720 тысяч.
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