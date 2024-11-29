В «Укргазбанк» сотрудники НАБУ пришли с обысками: СМИ узнали причины

В пятницу, 29 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро якобы проводят следственные действия в "Укргазбанке" (UGB), впрочем, пока официально эту информацию не подтверждают, сообщает издание Телеграф.

Укргазбанк

В пресс-службе НАБУ отказались комментировать информацию о возможных обысках, подчеркнув, что для этого нужно разрешение правоохранителей.

"Мы следственные действия не комментируем до тех пор, пока на это не будет разрешения и воли детективов/прокуроров. Следственные действия любят тишину! А языки злые или добрые я бы отрезал. Спасибо за понимание", – сказал представитель НАБУ

В то же время, от других источников в НАБУ "Телеграф" получил подтверждение, что в банке проводятся следственные действия. Впрочем, официальной информации на этот счет пока нет.

Вместе с тем, как сообщает Телеграмм-канал "Опердень" со ссылкой на свои источники, в "Укргазбанке", действительно, проходят обыски.

По информации канала, правоохранители в рамках уголовного производства якобы пришли с обысками к членам кредитного совета "Укргазбанка".

"Источники пишут, что правоохранительные органы сегодня в рамках уголовного производства зашли с обысками к членам кредитного совета Укргазбанка, которые принимали противоправные решения по выдаче кредитных средств, которые выводились за границу и не возвращались, что нанесло убытки более 1 млрд. Поскольку Укргазбанк на 93% принадлежит государству, соответственно, существенный ущерб нанесен государству", — сказано в сообщении.

По данным канала, обыски проходят в и.о. председателя правления Радиона Морозова и его брата Александра Морозова. Также следственные действия проходят у заместительниц председателя правления банка Наталии Василец и Тамары Савощенко.

На официальном сайте и страницах в соцсетях банка отсутствует информация о следственных действиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Укргазбанк выделил на поиски кандидатов на должность топ-менеджера 720 тысяч.



