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В ВР напугали прогнозом: к чему приведет повышение налогов в стиле Гетманцева

Если повышать налоги так, как предлагает Гетманцев, экономики не останется

сегодня, 10:52
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Ткачик Олеся

Когда Украина придет в Евросоюз, налоги таки придется увеличить, решалова уменьшить, но не существует волшебной палочки, которая бы это изменила в одно мгновение одним ударом по голове всем и сразу, заявил нардеп Владимир Арьев .

В ВР напугали прогнозом: к чему приведет повышение налогов в стиле Гетманцева

Повышение налогов

"Однако сейчас с налогами надо осторожнее. Ибо на спаде можно так поднять, что и экономики не останется. А малого и среднего предпринимательства так вообще. И сейчас проблема не столько в евроинтеграции, сколько в финансировании ВСУ", – заявил нардеп.

По его словам, в этом вопросе есть два подхода: "один – человеческий, другой – гетманцевский".

"Человеческий предполагал бы начать с сверхприбыльных сфер. Например, с онлайн-казино, чье обращение оценивается минимум в 150 млрд в год. При их супердоходах можно поставить и 50% на обращение на время действия военного положения. Или лотерей, которые не чужды Гетманцеву – но дают мегапрофит при минимуме затрат. Еще повысить пошлину на экспорт ресурсов, которыми олигархи торгуют в оффшорах, в результате чего в Украину попадают крохи. Пошлина могла выровнять разницу. Затем повысить акцизы на алкоголь и табак, кроме украинских активно развивающихся виноделов. Далее – увеличить налоги на покупку предметов роскоши – там широкое поле для деятельности. А ФЛПы, которые ведут производственную или торговую деятельность или предоставляют определенные виды услуг (по перечню, когда речь идет об услугах с реальными затратами на предоставление), трогать в последнюю очередь", — пишет в Фейсбуке нардеп.

Впрочем, добавляет политик, "гетманцевский подход" начинает с ФЛПов, а владельцев сверхприбыльных видов бизнеса не трогают.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новые налоги могут разогнать маховик инфляции в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid029mE3xEJ26RaiNhxZpr7T5WGNyQ5XArHZerboKmFYsshH48HfNV2KUV4aNYjdSQvLl
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