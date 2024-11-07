В ВР планируют обязать украинцев финансировать ВСУ: что предлагают

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев предлагает обсудить обязательную покупку ОВГЗ населением в объеме 7% от налогооблагаемого дохода, сообщает портал “Комментарии”.

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По его словам, украинцам следует перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций.

"Думаю, остается потенциал для дальнейшего наращивания объема размещений как среди банков, так и юридических и физических лиц", — отметил нардеп.

При этом Гетманцев считает необходимым сохранение привлекательных ставок по этим финансовым обязательствам: "Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ, выпущенных в октябре, равнялась 15,6%. Это предваряет прогнозную девальвацию и инфляцию. Для населения инвестиционная привлекательность еще больше с учетом отсутствия налогообложения инвестиционного дохода НДФЛ и военным сбором”.

Гетманцев приводит в пример Израиля, где в 1970-х годах "введен ряд обязательных накопительных схем", в том числе долгосрочная обязательная военная ссуда.

В то же время нардеп признает, что подобные решения требуют политической, общественной и профессиональной дискуссии. Подобная система действовала исключительно в военное время, а инвестиции населения шли бы исключительно на военные нужды. Гетманцев отмечает, что параллельно с этим в Израиле также действовал аналог украинского военного сбора.

"Так же считаю, что на стороне государственных банков должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ", — подчеркнул чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не столько с банковской тайной в Украине.