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Верховная Рада подняла акциз на топливо: эксперты насторожили прогнозом

ВР подняла акциз на топливо, чтобы привлечь больше денег в бюджет. Однако эксперты считают, что от таких действий будут страдать все, в том числе и армия

сегодня, 19:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Верховная Рада приняла законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Европейском союзе, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада подняла акциз на топливо: эксперты насторожили прогнозом

Акциз на бензин

Как отмечается в пояснительной записке, целью этого законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

Отмечается, что депутаты предлагают следующие ставки акцизного налога на топливо: бензин – 359 евро за 1000 л.; дизельное топливо – 330 евро за 1000 л.; сжиженный газ – 70 евро за 1000 л.

Планируется, что первое повышение должно состояться в июле. Ожидается, что размер акцизов на бензин будет увеличен до 359 евро за 1000 л (68,1%), на ДТ – до 330 евро за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277,00 евро за 1000 л (в 5,32 раза).

При этом, как считает руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский, подорожание бензина и дизтоплива, которое инициирует Кабмин, в краткосрочной перспективе даст эффект и обеспечит увеличение поступлений в бюджет. Но, подчеркнул эксперт, в долгосрочной это приведет к уменьшению поступлений, потому что возрастут объемы теневого рынка и "бодящего" горючего.

"Если мы не решим вопрос с теневым рынком, в том числе с рынком бодяжного горючего, но повысим акцизы, к чему это приведет? К дальнейшей тенизации рынка и росту количества тех серых или теневых НПЗ, которые будут продавать дешевле, но некачественное горючее",
– подчеркнул эксперт.

По его словам, от подобных действий пострадает как государство, так и потребители. При этом, добавляет эксперт, речь также идет о секторе обороны, ведь это некачественное топливо, в том числе, будет поставляться для нужд армии.

При этом эксперт подчеркнул, что подорожание горючего не необходимо в нынешних условиях. Переговорная позиция позволяет Украине сейчас, в том числе и в переговорах с Европейским Союзом, показать, что мы не получим повышения акцизов нужного эффекта, подчеркнул Забловский. По его словам, армию финансировать нужно, однако не путем разбалансировки системы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, насколько необходимо повышение акциза на топливо.




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