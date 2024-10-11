Владелец "УП" Фиала финансирует украинские медиа, а его компании в Крыму платят налоги в РФ: СМИ

Чешский бизнесмен Томаш Фиала финансово поддерживает одновременно и Украину, и Россию. Об этом сообщает издание “Українські новини”, информирует портал "Комментарии".



Томаш Фиала. Фото из открытых источников

Томаш Фиала, владелец интернет-издания "Украинская правда", финансирует медиа в Украине, а его компании в Крыму, после аннексии полуострова, продолжают работать на временно оккупированной территории и платить налоги в бюджет РФ.

“Такие действия можно расценивать как пособничество государству-агрессору, а это уже ст. 111-2 Уголовного кодекса. Томаш Фиала – конечный бенефициар группы компаний Arricano”, — сообщает издание.

О том, что группа компаний продолжила работу в оккупированном Симферополе даже в 2022 году, свидетельствуют отчеты Arricano Real Estate Plc (зарегистрированная на Кипре), опубликованные на Лондонской фондовой бирже Interim Statement.

В отчете отмечается, что на 30 июня 2022 года группа работает с торговыми центрами в Киеве, Симферополе, Запорожье и Кривом Роге. То есть, функциональной валютой компании является американский доллар, украинская гривна и российский рубль. В отчете также указываются особенности налоговой системы РФ, действующие при ведении бизнеса.

Так, по данным СМИ, в состав группы Arricano входит ООО "Вояж-Крым". Эта компания была заказчиком строительства второй очереди торгово-развлекательного комплекса "Южная Галерея" в Симферополе, открытого в 2014 году. После аннексии полуострова была произведена перерегистрация компании согласно законодательству РФ (ИНН 9102055630) и внесена на учет в федеральную налоговую службу РФ. После проведения юридических процедур компания начала платить налоги в РФ.

"И даже после полномасштабного вторжения России в Украину кипрская компания Фиалы продолжала отчислять средства в российский бюджет, которые шли на финансирование войны и изготовление оружия, и одновременно на функционирование медиахолдинга в Украине — NV, "УП" и т.д.", — пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в УП заявили о давлении со стороны Офиса президента. Детальнее о заявлении главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой читайте по ссылке.