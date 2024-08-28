Власти снова решили давить, стричь и ощипывать: что не так с принципом «воюй или работай»

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил о важности введения принципа "воюй или работай". Однако его критикует эксперт в сфере социальной политики Андрей Павловский. По его словам, когда премьер говорит о внедрении этого принципа, он не учитывает, что украинцы не возвращаются на родину от страха перед налоговыми санкциями.

Налоги

"Закручивание налоговых гаек никогда не было и не будет эффективным средством возвращения беженцев или выведения экономики из тени. Прежде чем требовать от людей платить налоги здесь, нужно создать реальные условия, при которых будет работать в Украине осознанный выбор", — подчеркнул Павловский.

По его мнению, налоговое давление, не подкрепленное реальными социальными гарантиями и экономическими стимулами, лишь усугубляет проблему.

Возвращение людей требует создания безопасной и стабильной среды, где работающие граждане будут уверены в завтрашнем дне, где они смогут не только зарабатывать, но и видеть будущее для своих семей. Увеличение рабочих мест – это отлично, но что это за рабочие места? Это вопрос качества, а не количества", — сказал Павловский.

Эксперт подчеркнул, что детенизация экономики — важная задача, но ее решение не может сводиться к простой фискальной нагрузке. Нужно учитывать, что многие из тех, кто работает "в тени", делают это не по своей воле, а из-за отсутствия альтернатив, добавил он.

По мнению Павловского, подлинное экономическое возрождение требует системного подхода, а не поверхностных мер, направленных на то, чтобы затянуть налоговую удавку на шее у тех, кто и так едва сводит концы с концами.

"К сожалению, власти решили идти привычным примитивным путем — давить, стричь и ощипывать… Вместо создания условий для роста и развития людей продолжают душить налоговым прессом. Это не путь к процветанию Украины", — подытожил эксперт.

Напомним портал "Комментарии" рассказывал, что Денис Шмигаль сообщил о введении принципа "воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета, отметил глава правительства.



