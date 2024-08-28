Власти снова решили давить, стричь и ощипывать: что не так с принципом «воюй или работай»

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Ткачик Олеся
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил о важности введения принципа "воюй или работай". Однако его критикует эксперт в сфере социальной политики Андрей Павловский. По его словам, когда премьер говорит о внедрении этого принципа, он не учитывает, что украинцы не возвращаются на родину от страха перед налоговыми санкциями.
Налоги
По его мнению, налоговое давление, не подкрепленное реальными социальными гарантиями и экономическими стимулами, лишь усугубляет проблему.
Эксперт подчеркнул, что детенизация экономики — важная задача, но ее решение не может сводиться к простой фискальной нагрузке. Нужно учитывать, что многие из тех, кто работает "в тени", делают это не по своей воле, а из-за отсутствия альтернатив, добавил он.
По мнению Павловского, подлинное экономическое возрождение требует системного подхода, а не поверхностных мер, направленных на то, чтобы затянуть налоговую удавку на шее у тех, кто и так едва сводит концы с концами.
Напомним портал "Комментарии" рассказывал, что Денис Шмигаль сообщил о введении принципа "воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета, отметил глава правительства.
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