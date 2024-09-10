Во Львове на ремонт улиц и тротуаров потратят почти 25 млн грн: детали

Районные администрации Львовского городского совета объявили тендер на услуги по текущему ремонту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации Лычаковской районной администрации Львовского городского совета на услуги по текущему ремонту тротуара на ул. Черниговской (парная сторона) (от дома №6 на ул. Черниговской до ул. Пекарская) в г. Львове заказчик планирует выполнить, среди прочего, следующие работы:



Установка бортовых камней бетонных и железобетонных при других видах покрытий – 370 м.

Устройство дорожных корыт корытного профиля с применением экскаваторов, глубина корыта до 250 мм – 807,6 кв.м.

Устройство дорожных корыт корытного профиля с применением экскаваторов, глубина корыта до 500 мм – 59 кв.м.

Устройство покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения [ФЭМ] – 914,2 кв.м,

Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную – 60 кв.м.

Всего планируется выполнить 122 наименования работ и затрат. Ожидаемая стоимость – 4 843 987 грн.

Источник финансирования закупки – средства городского бюджета г.Львова. Срок предоставления услуг – до 31 декабря 2024 года.

Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 17 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется также на 17 сентября 2024 года.

Согласно тендерной документации Железнодорожной районной администрации Львовского городского совета на услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети Железнодорожного района заказчик планирует выполнить, среди прочего, следующие работы:

По ул. Кричевского (пешеходная зона возле ЦНАП):

Установка бетонных поребриков на бетонное основание — 133 м,

Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня — 332,1 кв.м,

Устройство покрытий из мелкоразмерных элементов мощения – 32,1 кв.м.

По ул .Выговского — ул. Кричевского:

Установка бетонных поребриков на бетонное основание — 260 кв.м,

Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня — 780 кв.м,

Укладка труб полиэтиленовых диаметром 160 мм (без

стоимости материала) – 48 м.

Также работы планируются по другой части ул. Кричевского, Патона, 27, Патона, 9, а также по необходимости на других улицах Железнодорожного района, в т.ч. пгт Рудно, с. Рясное-Русское, с. Подрясное.

Всего ориентировочно планируется выполнить 216 работ и затрат. На момент публикации в систему Прозорро не загружена часть документа с полным перечнем работ и затрат, поэтому их количество указано примерно.

Ожидаемая стоимость – 21 000 000 гривен. Источник финансирования – средства местного бюджета.

Срок предоставления услуг – до 31 декабря 2024 года. Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 18 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется также 18 сентября 2024 года.

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