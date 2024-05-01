Война не помеха: действительно ли в Украине стало больше миллионеров

Как передает портал "Комментарии", в Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. По состоянию на 1 мая украинцы подали более 172 000 налоговых деклараций, сообщил председатель парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Доллары. Фото из открытых источников

В поданных декларациях задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд. грн.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет НДФЛ составляют 4,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом; военного сбора – 0,9 млрд грн, что на 0,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По результатам 2023 года годовой доход более 1 млн грн задекларировали 10 700 человек. Это на 1200 человек больше по сравнению с прошлым годом. Такие граждане должны уплатить НДФЛ и военный сбор более 1 млрд грн.

Значительная часть украинский подали декларации с использованием сервиса Государственной налоговой службы по предзаполнению декларации, отметил Гетманцев. Таким сервисом воспользовались более 120 000 граждан.

Интересно, что платформа Опендатабот сообщает о том, что украинцы за первый квартал 2024 года открыли более 74 тысяч новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

"Рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года. Это на треть больше, чем в прошлом, и на 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — курс доллара пересек психологическую отметку в 40 грн, поставив несколько исторических рекордов. МВФ же шокировал прогнозом, что к 2027 году он превысит 50 грн. На фоне таких новостей в апреле издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов: какие ожидания от курса валют в мае? Какие факторы и как могут на это повлиять? О том, что удалось выяснить читайте далее в материале.



