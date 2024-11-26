ЮНИСЕФ расширяет финансовую поддержку украинцев: кто имеет право на выплаты

ЮНИСЕФ продолжает оказывать значительную поддержку уязвимым категориям населения в Украине. Фонд расширяет программы финансовой помощи для семей с детьми, пострадавшими от войны, особенно на прифронтовых территориях. Новая инициатива охватит еще больше общин, обеспечивая людей не только денежными выплатами, но и ресурсами для подготовки к зимнему периоду. Об этом сообщает Офис Президента.

Деньги. Фото из открытых источников

Основная финансовая помощь: кто имеет право

Детский фонд ООН направляет свои усилия на поддержку семей с детьми, проживающих в зоне 30-километровой близости от столкновения. В семи областях такие семьи получат выплаты в размере 21800 грн. Эта программа позволит тысячам украинцев обеспечить свои базовые потребности в сложный зимний период.

На сегодняшний день уже более 103 тысяч человек, среди которых 44 тысячи — дети, воспользовались этой поддержкой. Дополнительно около 5 тысяч семей получили бытовое топливо для обогрева домов.

Одноразовая помощь для эвакуированных

Особое внимание ЮНИСЕФ уделяет семьям с детьми, выехавшими из зон, где объявлена обязательная эвакуация. Жители отдельных общин Сумской и Харьковской областей могут рассчитывать на 10800 грн единовременной помощи.

ЮНИСЕФ также увеличивает количество школ на прифронтовых территориях, которые получают гранты для улучшения условий питания и подготовки к зиме. Количество учебных заведений, которые присоединятся к этой программе, возрастет с 350 до 800. Это поможет обеспечить школьникам горячими обедами в условиях низких температур.

Напомним, зимний период всегда особенно сложный, особенно для тех, кто больше всего пострадал из-за войны. В этом году Красный Крест Украины решил усилить поддержку именно в это время, особенно для пенсионеров, людей с инвалидностью, переселенцев и тех, чье жилье было повреждено из-за боевых действий.