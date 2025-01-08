Забрали у 940 переселенцев и отдали депутатам: сколько на аренду жилья получают нардепы

109 депутатов Верховной Рады получили в октябре 2024 компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 1,888 млн гривен. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно опубликованному на сайте Кабмина списку депутатов, которым в октябре произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составляла 1 888 150 гривен.

Средний размер компенсации, начисленной депутату в месяц, составляет 19 500 гривен.

В основном, депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в сентябре.

Наибольшую сумму выплаты получил депутат от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по аграрной и земельной политике Александр Гайду — 59,8 тыс. гривен (за проживание в мае-июле).

На втором месте по сумме выплаты депутат из группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз – 20,8 тыс. гривен (при проживании с 18 августа по 18 сентября).

Третье место занял депутат от фракции "Слуга народа" Максим Пашковский — 20150 гривен (за проживание с 18 августа по 17 сентября).

В сентябре прошлого года 109 депутатов Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 2,336 млн. гривен.

Отметим, что компенсацию на аренду жилья в размере 2 тысяч гривен для взрослых и 3 тысяч гривен для детей ВПЛ отменили сотням тысяч переселенцев, несмотря на то, что военное положение еще продолжается, а жилищные сертификаты на приобретение жилья пока еще не выдают большинству ВПЛ.