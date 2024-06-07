Зарабатывает ли ДТЭК на тарифах: в компании отказались комментировать информацию

На портале "Комментарии" вышла статья "Правительство не может ограничить аппетит ДТЭК в заработке на повышении тарифов" , в которой подробно была рассмотрена ситуация о заработке группы компаний во время войны, в том числе на тарифах.

ДТЭК

Портал "Комментарии" обратился к спикеру ДТЭК Александру Шевелеву с просьбой прокомментировать статью. В частности, журналистов интересовали вопросы, каким образом компании удалось увеличить свою прибыль за время полномасштабной войны в Украине?

Также портал "Комментарии" интересовала информация о сговоре "Энергоатома" и ДТЭК, в котором их заподозрила в мае 2023 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Тогда в Нацкомиссии отметили, что "Энергоатом" почему-то не мог продать на свободном рынке электроэнергию, и в конце концов продал ее как "лишнюю" по 1 копейке за 1 МВт, которую ДТЭК сразу перепродал по 3000 гривен.

И напоследок хотелось понять, насколько справедливым является тот факт, что украинцы из-за роста тарифов фактически финансируют возобновление частного бизнеса. По крайней мере, в Минэнерго неоднократно заявляли о том, что тариф на электроэнергию вынуждены поднять, поскольку не хватает средств на то, чтобы восстановить утраченные ТЭС.



Однако, по словам пресс-секретаря ДТЭК, со статьей он не ознакомлен, однако из ее заголовка сделал вывод – все, что в ней говорится – "бред".

Александр Шевелев отказался комментировать статью, несколько раз уточнил о том, идет ли разговор "не под запись" и подчеркнул, компания готова предоставить комментарии порталу, но по официальному журналистскому запросу.

Напомним, портал "Комментарии" в статье "Правительство не может ограничить аппетиты ДТЭК в заработке на повышении тарифов" рассказывал о том, как компания зарабатывает во время войны.





