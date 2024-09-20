Зарплаты чиновников значительно возрастут: скандальные подробности проекта Госбюджета-2025

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Кречмаровская Наталия
Госбюджет-2025 – противоречивый, с одной стороны Украине катастрофически не хватает средств на выплаты военным и оборону страны, а с другой – увеличивают зарплатный фонд органов власти. Увеличение фонда оплаты труда госорганов прокомментировал народный депутат Украины Алексей Кучеренко, сообщает портал "Комментарии".
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“Я лично ни в коем случае не проголосую за этот бюджет! Убежден, что это будет позицией фракции. Сам факт появления такого документа в такой трудный момент это циничный позор! Вообще, любое увеличение расходов на государственный аппарат недопустимо!”, – высказал свою позицию народный депутат.
Он также привел текст народного депутата Украины Нины Южаниной. Она сообщила, что проектом закона о Госбюджете-2025 следующим органам власти предусмотрено увеличить фонд оплаты труда:
ВРУ (аппарат) – на 26,2%,
Офис Президента – на 11,2%,
КМУ – на 19,7%,
НАБУ – на 28,2%,
Прокуратура – на 25,8%,
Специализированная антикоррупционная прокуратура – на 71,2%,
БЭБ – на 75%,
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – на 49,6%,
Счетная палата – на 38,2%,
НАПК – на 7,4%,
суды – на 9,3%,
налоговая – на 39,3%,
таможня – на 15,4%,
Госфинмониторинг – на 7,7%,
СНБО – на 6,3%,
Министерство финансов – на 4,3%.
"Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%", — предположила народная депутат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в центральных органах власти уровень заработной платы вырос в полтора раза. Нардеп Кучеренко выразил убеждение, что уровень заработной платы более чем достаточный, чтобы держать там ограниченное количество очень профессиональных специалистов, которым не очень страшны "рыночные тарифы" и нынешние цены.
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