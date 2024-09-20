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Зарплаты чиновников значительно возрастут: скандальные подробности проекта Госбюджета-2025

Как вырастут зарплаты чиновников в 2025 году

20 сентября 2024, 13:28 comments1374
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Кречмаровская Наталия

Госбюджет-2025 – противоречивый, с одной стороны Украине катастрофически не хватает средств на выплаты военным и оборону страны, а с другой – увеличивают зарплатный фонд органов власти. Увеличение фонда оплаты труда госорганов прокомментировал народный депутат Украины Алексей Кучеренко, сообщает портал "Комментарии".

Зарплаты чиновников значительно возрастут: скандальные подробности проекта Госбюджета-2025

Иллюстративное фото

“Я лично ни в коем случае не проголосую за этот бюджет! Убежден, что это будет позицией фракции. Сам факт появления такого документа в такой трудный момент это циничный позор! Вообще, любое увеличение расходов на государственный аппарат недопустимо!”, – высказал свою позицию народный депутат.

Он также привел текст народного депутата Украины Нины Южаниной. Она сообщила, что проектом закона о Госбюджете-2025 следующим органам власти предусмотрено увеличить фонд оплаты труда:

  • ВРУ (аппарат) – на 26,2%,

  • Офис Президента – на 11,2%,

  • КМУ – на 19,7%,

  • НАБУ – на 28,2%,

  • Прокуратура – на 25,8%,

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура – на 71,2%,

  • БЭБ – на 75%,

  • Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – на 49,6%,

  • Счетная палата – на 38,2%,

  • НАПК – на 7,4%,

  • суды – на 9,3%,

  • налоговая – на 39,3%,

  • таможня – на 15,4%,

  • Госфинмониторинг – на 7,7%,

  • СНБО – на 6,3%,

  • Министерство финансов – на 4,3%.

"Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%", — предположила народная депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в центральных органах власти уровень заработной платы вырос в полтора раза. Нардеп Кучеренко выразил убеждение, что уровень заработной платы более чем достаточный, чтобы держать там ограниченное количество очень профессиональных специалистов, которым не очень страшны "рыночные тарифы" и нынешние цены.




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Источник: https://www.facebook.com/100003767320921/posts/3281829268619285/?rdid=GFIjKOnh5JDP6Wp6
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