Зеленский не признает долг: на какое соглашение с США согласится президент

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о соглашении, которое нарабатывают с США. По его словам, есть много разных вариантов соглашения о редкоземельных металлах из США.

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"Это началось с нашего плана победы, когда мы заявили, что должны защитить свои территории от захвата Россией. Соглашение базировалось на том, что все это нужно защитить и что нам нужны гарантии безопасности. А мы ответили, что готовы обсуждать. Вы добываете, мы делимся, но сделайте все, чтобы восстановить справедливость для нас".

Президент подчеркнул, что у Украины было 100 млрд долларов помощи, а не 500, кто бы что ни говорил.

"Теперь 500 млрд. Давайте разберемся с цифрой. Я знаю, что у нас было 100 — и это факт. Я не собираюсь признавать 500, кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. Со всем уважением к партнерам, я стойко стою. Но даже 100 млрд я не готов признавать, потому что грант – это не долг. Я договаривался об этом с Байденом. Но это и есть соглашение, что это грант. Мы не признаем, что это долг", — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что не подписывает то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев.

"Если условие сегодня такое, что США говорят, мы вам дадим помощь, но вы должны его вернуть и с прибылью для США — это соглашение. Это соглашение — не грант. Это новое соглашение. И я сказал, что я готов к такому диалогу. Я уверен, что он будет положительным, нравится он мне или нет, потому что нам нужно помощь, если вам нужно помощь, если вам нужно помощь. Вопрос – сколько вы даете помощи? 10, 20, 30 млрд, оружием, прямой финансовой помощью?" – заметил президент.

Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, на что готов обменять президентский пост.



