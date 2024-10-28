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Зеленский обещает всем по тысяче гривен: как к инициативе президента относятся украинцы

Инициатива раздать деньги всем вызывает преимущественно удивление, раздражение и недоверие у украинцев.

сегодня, 13:37
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с декабря каждый украинец может получить тысячу гривен. По словам президента, программа получит название "єПоддержка" и позволит украинцам полученные средства тратить на оплату коммунальных услуг, лекарственных средств, книг и товаров украинского производства. Компания Active Group спросила в украинцев об их отношении к раздаче тысячи гривен от Зеленского.

Зеленский обещает всем по тысяче гривен: как к инициативе президента относятся украинцы

Зеленский предлагает тысячу гривен каждому украинцу

Согласно опросам Active Group, информация о раздаче тысячи гривен от государства у большинства украинцев вызвала удивление – 38,9%. На втором месте раздражение и недоверие – по 27%. Меньше всего "тысяча Зеленского" вызывает гордость у респондентов.

Какие эмоции вызвала инициатива Зеленского раздать украинцам по тысяче гривен:

  • — Удивление – 38,9%
  • — Раздражение – 27,3%
  • — Недоверие – 27%
  • — Интерес – 26,5%
  • — Стыд – 26%
  • — Возмущение – 25,6%
  • — Радость – 15,3%
  • — Уныние – 11,9%
  • — Надежда – 10,6%
  • — Гордость – 3,2%

Также украинцев спросили, может ли такая инициатива изменить их материальное состояние. Большинство респондентов считают, что "єПоддержка" не повлияет на экономическую ситуацию, однако каждый седьмой украинец ожидает незначительное улучшение.

Как изменится материальное состояние украинцев благодаря раздаче тысячи гривен от Зеленского:

  • — Существенно улучшится – 1,2%
  • - Немного улучшится – 14,9%
  • - Не изменится – 70,8%
  • - Немного улучшится – 2%
  • - Существенно улучшится – 5,2%
  • - Не ответили — 5,9%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политолог объяснил, почему тысяча Зеленского "пахнет мошенничеством".

Также "Комментарии" писали о том, что может стоять за идеей раздать деньги во время войны в Украине.



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