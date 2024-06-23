Женщина, получившая наследство в 25 миллионов евро, раздала все деньги: она хочет найти работу

Австрийка Марлен Энгельгорн в 2022 году унаследовала 25 млн евро, которые решила раздать разным организациям. Она создала в начале 2024 года группу из 50 специалистов, чтобы определить компании, которые получат ее деньги.



Марлен Энгельгорн раздала свое наследство. Фото из открытых источников

Марлен Энгельгорн унаследовала миллионы, когда ее бабушка Траудл Энгельгорн-Вечиатто скончалась в сентябре 2022 года. Мужчина австрийской меценатки – Фридрих Энгельгорн – был основателем немецкой химико-фармацевтической компании BASF. Их состояние оценивалось в 3,8 млрд евро из которых 25 млн унаследовала Марлен Энгельгорн.

32-летняя женщина заявила, что раздаст большую часть своего наследия и создала специальную комиссию, определившую компании для благотворительности. В список вошло 77 организаций, занимающихся защитой окружающей среды, образованием, здравоохранением, социальными вопросами, борьбой с бедностью и другие.

Наименьшее пожертвование – 40 тыс. евро поступило на исследование изменения климата, а самую большую сумму получила Федерации охраны природы Австрии – 1,6 млн евро.

Марлен Энгельгорн объяснила свое решение демократическими принципами.

"Значительная часть унаследованного богатства теперь распределена в соответствии с демократическими ценностями. Наследие привело меня к власти из-за моего рождения, а это противоречит всем демократическим принципам", — сказала Энгельгорн.

После того, как процесс раздачи денег был завершен, Марлен Энгельгорн объяснила, что собирается "найти работу и зарабатывать деньги, как это делает 99% населения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что блоггерша утешила туристов на пляже и организовала для них дождь из денег.

Также "Комментарии" писали о мужчине, который оставил свое наследство в несколько миллионов собак.