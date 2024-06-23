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Женщина, получившая наследство в 25 миллионов евро, раздала все деньги: она хочет найти работу

Жительница Австрии Марлен Энгельгорн решила раздать наследство на благотворительность.

23 июня 2024, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Австрийка Марлен Энгельгорн в 2022 году унаследовала 25 млн евро, которые решила раздать разным организациям. Она создала в начале 2024 года группу из 50 специалистов, чтобы определить компании, которые получат ее деньги.

Женщина, получившая наследство в 25 миллионов евро, раздала все деньги: она хочет найти работу

Марлен Энгельгорн раздала свое наследство. Фото из открытых источников

Марлен Энгельгорн унаследовала миллионы, когда ее бабушка Траудл Энгельгорн-Вечиатто скончалась в сентябре 2022 года. Мужчина австрийской меценатки – Фридрих Энгельгорн – был основателем немецкой химико-фармацевтической компании BASF. Их состояние оценивалось в 3,8 млрд евро из которых 25 млн унаследовала Марлен Энгельгорн.

32-летняя женщина заявила, что раздаст большую часть своего наследия и создала специальную комиссию, определившую компании для благотворительности. В список вошло 77 организаций, занимающихся защитой окружающей среды, образованием, здравоохранением, социальными вопросами, борьбой с бедностью и другие.

Наименьшее пожертвование – 40 тыс. евро поступило на исследование изменения климата, а самую большую сумму получила Федерации охраны природы Австрии – 1,6 млн евро.

Марлен Энгельгорн объяснила свое решение демократическими принципами.

"Значительная часть унаследованного богатства теперь распределена в соответствии с демократическими ценностями. Наследие привело меня к власти из-за моего рождения, а это противоречит всем демократическим принципам", — сказала Энгельгорн.

После того, как процесс раздачи денег был завершен, Марлен Энгельгорн объяснила, что собирается "найти работу и зарабатывать деньги, как это делает 99% населения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что блоггерша утешила туристов на пляже и организовала для них дождь из денег.

Также "Комментарии" писали о мужчине, который оставил свое наследство в несколько миллионов собак.



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