Аппетиты чиновников не остановить: в каких государственных органах самые большие зарплаты

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Заработные платы в государственных органах продолжают расти. О тенденциях в государственном секторе рассказала народная депутат Украины Нина Южанина.
Зарплата. Иллюстративное фото
В июне, как отметила нардеп со ссылкой на данные СМИ и Минфина, средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тыс. грн (+9,2% к 2024 году). В начале 2024 года этот показатель составил 38,6 тыс. грн. По словам Южаниной, с января по ноябрь 2024 года выросла на 61% — до 62 тыс. грн.
Народная депутат также привела ТОП-5 центральных органов по зарплатам в июне:
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций – 100 тыс. грн;
НАПК – 93 тыс. грн;
Антимонопольный комитет – 90 тыс. грн;
Аппарат ВРУ – 85,6 тыс. грн;
Секретариат КМУ 80,2 тыс. грн.
Южанина сообщила, что, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 23,46 тыс. грн (+24,1% к соответствующему периоду прошлого года).
Южанина отметила, что на зарплату 502 руководителя центральных госорганов (без учета сектора безопасности и обороны) в июне потратили более 64 млн грн.
По ее данным, в июне средняя зарплата руководителей центральных госорганов Украины составила 127,99 тыс. грн
ТОП-5 центральных органов по зарплатам руководства в июне:
НАПК — 245,6 тыс. грн;
Центральная избирательная комиссия – 206,4 тыс. грн;
Счетная палата – 202,9 тыс. грн;
Государственное космическое агентство Украины – 193,2 тыс. грн;
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций – 191 тыс. грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какую зарплату получают учителя в Украине и Европе.