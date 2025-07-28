Аппетиты чиновников не остановить: в каких государственных органах самые большие зарплаты

Заработные платы в государственных органах продолжают расти. О тенденциях в государственном секторе рассказала народная депутат Украины Нина Южанина.

Зарплата. Иллюстративное фото

В июне, как отметила нардеп со ссылкой на данные СМИ и Минфина, средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тыс. грн (+9,2% к 2024 году). В начале 2024 года этот показатель составил 38,6 тыс. грн. По словам Южаниной, с января по ноябрь 2024 года выросла на 61% — до 62 тыс. грн.

Народная депутат также привела ТОП-5 центральных органов по зарплатам в июне:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций – 100 тыс. грн;

НАПК – 93 тыс. грн;

Антимонопольный комитет – 90 тыс. грн;

Аппарат ВРУ – 85,6 тыс. грн;

Секретариат КМУ 80,2 тыс. грн.

Южанина сообщила, что, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 23,46 тыс. грн (+24,1% к соответствующему периоду прошлого года).

"Итак, средняя зарплата в госорганах почти втрое больше средней зарплаты в Украине", — подытожила народная депутат.

Южанина отметила, что на зарплату 502 руководителя центральных госорганов (без учета сектора безопасности и обороны) в июне потратили более 64 млн грн.

"Если средняя зарплата госслужащих больше средней зарплаты почти в три раза, то средняя зарплата руководителей госорганов — почти в шесть раз", — отметила она.

По ее данным, в июне средняя зарплата руководителей центральных госорганов Украины составила 127,99 тыс. грн

ТОП-5 центральных органов по зарплатам руководства в июне:

НАПК — 245,6 тыс. грн;

Центральная избирательная комиссия – 206,4 тыс. грн;

Счетная палата – 202,9 тыс. грн;

Государственное космическое агентство Украины – 193,2 тыс. грн;

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций – 191 тыс. грн.

"В 2024 году в большинстве госорганов в структуре зарплаты руководства оклад в основном составлял менее 50%, а иногда вообще всего 11-13%. А в 2025 году информацию об отношении оклада к общей зарплате вообще перестали предоставлять. Интересно почему?", — отметила нардеп.

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