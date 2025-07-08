ASVIO Investment Holding разрешили приобрести СК "Країна": СМИ о решении НБУ

Мажоритарный акционер ASVIO Investment Holding Вячеслав Супруненко получил от Национального банка Украины разрешение на приобретение существенного участия в страховой компании "Країна". Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ.

СК "Країна". Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Униан", ранее на это соглашение уже согласился Антимонопольный комитет Украины.

Отмечается, что ASVIO Investment Holding, известный в частности проектом Garanttiya, планирует интегрировать страховую компанию в свою финансовую экосистему.

"Мы не просто инвестируем — мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою способность: они трансформировали "АСВИО Банк" из обычного банка в цифровой институт нового поколения. Мы понимаем, что включение страховых продуктов в розничное банковское направление — это стратегически правильный шаг", — приводит издание.

Отмечается, что решение должно работать на долгосрочную перспективу.

"Война рано или поздно завершится. Мы верим в Украину. Если бы не верили, то не инвестировали бы три года подряд — с самого начала полномасштабного вторжения", — пишет СМИ о решении холдинга.

В случае завершения сделки компания сможет интегрироваться в цифровую логику холдинга, используя наработки в IT-сфере и клиентский опыт в банковском сегменте.

Издание напомнило, что ASVIO Investment Holding насчитывает более 10 тысяч сотрудников по всей стране. Холдинг продолжает создавать новые рабочие места, запускать инфраструктурные и производственные проекты, инвестировать даже в условиях военного положения

Главный акционер холдинга – Вячеслав Супруненко. Именно он в 2014 году сформулировал лозунг "Мы верим в Украину. Вы доверяете нам", который стал отражать позицию компании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, зачем экс-зять Черновецкого хочет купить СК "Країна".



