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ASVIO Investment Holding разрешили приобрести СК "Країна": СМИ о решении НБУ

В ASVIO Investment Holding рассказали о планах на СК "Країна"

8 июля 2025, 19:00
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Кречмаровская Наталия

Мажоритарный акционер ASVIO Investment Holding Вячеслав Супруненко получил от Национального банка Украины разрешение на приобретение существенного участия в страховой компании "Країна". Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ.

ASVIO Investment Holding разрешили приобрести СК "Країна": СМИ о решении НБУ

СК "Країна". Фото из открытых источников

ASVIO Investment Holding разрешили приобрести СК ”Країна”: СМИ о решении НБУ - фото 2

Как сообщает издание "Униан", ранее на это соглашение уже согласился Антимонопольный комитет Украины.

ASVIO Investment Holding разрешили приобрести СК ”Країна”: СМИ о решении НБУ - фото 3

Отмечается, что ASVIO Investment Holding, известный в частности проектом Garanttiya, планирует интегрировать страховую компанию в свою финансовую экосистему.

"Мы не просто инвестируем — мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою способность: они трансформировали "АСВИО Банк" из обычного банка в цифровой институт нового поколения. Мы понимаем, что включение страховых продуктов в розничное банковское направление — это стратегически правильный шаг", — приводит издание.

Отмечается, что решение должно работать на долгосрочную перспективу.

"Война рано или поздно завершится. Мы верим в Украину. Если бы не верили, то не инвестировали бы три года подряд — с самого начала полномасштабного вторжения", — пишет СМИ о решении холдинга.

В случае завершения сделки компания сможет интегрироваться в цифровую логику холдинга, используя наработки в IT-сфере и клиентский опыт в банковском сегменте.

Издание напомнило, что ASVIO Investment Holding насчитывает более 10 тысяч сотрудников по всей стране. Холдинг продолжает создавать новые рабочие места, запускать инфраструктурные и производственные проекты, инвестировать даже в условиях военного положения

Главный акционер холдинга – Вячеслав Супруненко. Именно он в 2014 году сформулировал лозунг "Мы верим в Украину. Вы доверяете нам", который стал отражать позицию компании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, зачем экс-зять Черновецкого хочет купить СК "Країна".




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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/nbu-dozvoliv-asvio-investment-holding-pridbati-sk-krajina-13061271.html
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