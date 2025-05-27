Bitcoin, Ethereum, Solana: сколько будут стоить главные криптовалюты через 4 года

Аналитики Standard Chartered обновили прогнозы по курсу основных криптовалют до конца 2025 года и дали прогноз до 2029 годо. По их данным, к концу этого года биткоин вырастет почти вдвое, а за следующие четыре года курс вырастет еще в пять раз по сравнению с сегодняшними показателями.

Прогноз курса криптовалют

Согласно отчету инвестиционного банка Standard Chartered, стоимость биткоина к 2029 году составит 500 000 долларов. Как объясняют аналитики, увеличение стоимости криптовалюты частично обусловлено Трампом, который будет президентом США следующие четыре года. Также по их отчету до конца года биткоин вырастет с нынешних 108 000 до 200 000 долларов.

"Последние данные 13F от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подтверждают наш основной тезис о том, что биткоин достигнет уровня 500 000 долларов до того, как Трамп покинет пост, поскольку это привлекает более широкий круг институциональных покупателей", — заявил глобальный руководитель исследований цифровых активов Standard Chartered Джеффри Кендрик.

Прогнозы на курс криптовалют от Standard Chartered:

Bitcoin:

— 200 000 долларов до конца 2025 года

— 500 000 долларов до 2029 года

Ethereum:

— 4000 долларов до конца 2025 года

— 7500 долларов к 2029 году

Solana

— 275 долларов до конца 2025 года

— 500 долларов к 2029 году

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире. В десятку кроме компаний также попали две страны – США и Китай.

Также "Комментарии" писали о том, что такое День биткоин-пиццы и почему он важен в мире криптовалют. В это время была впервые куплена физическая вещь за криптовалюту. Сейчас стоимость израсходованных биткоинов оценивается в миллиард долларов.