Bitcoin, Ethereum, Solana: сколько будут стоить главные криптовалюты через 4 года

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Slava Kot
Аналитики Standard Chartered обновили прогнозы по курсу основных криптовалют до конца 2025 года и дали прогноз до 2029 годо. По их данным, к концу этого года биткоин вырастет почти вдвое, а за следующие четыре года курс вырастет еще в пять раз по сравнению с сегодняшними показателями.
Прогноз курса криптовалют
Согласно отчету инвестиционного банка Standard Chartered, стоимость биткоина к 2029 году составит 500 000 долларов. Как объясняют аналитики, увеличение стоимости криптовалюты частично обусловлено Трампом, который будет президентом США следующие четыре года. Также по их отчету до конца года биткоин вырастет с нынешних 108 000 до 200 000 долларов.
Bitcoin:
Ethereum:
Solana
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто контролирует наибольшее количество биткоинов в мире. В десятку кроме компаний также попали две страны – США и Китай.
Также "Комментарии" писали о том, что такое День биткоин-пиццы и почему он важен в мире криптовалют. В это время была впервые куплена физическая вещь за криптовалюту. Сейчас стоимость израсходованных биткоинов оценивается в миллиард долларов.
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