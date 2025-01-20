Bitcoin обновил свой максимум в преддверии инаугурации Трампа, - Forbes

20 января Bitcoin достиг нового рекорда, превысив отметку в $109 тыс., что произошло накануне инаугурации Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные из CoinMarketCap, со ссылкой на Forbes.

Bitcoinю Фото: УНН

На момент 9:14 по киевскому времени курс Bitcoin преодолел отметку в $109 000, однако вскоре криптовалюта пережила коррекцию, и к 10:20 ее цена составляла уже $107 800.

Трейдеры проявляли повышенное внимание на рынке перед инаугурацией Трампа. Ожидается, что новоизбранный президент сразу подпишет ряд указов, влияющих на политическую ситуацию. Хотя детали его шагов пока остаются неизвестными, Трамп ранее обещал поддержку криптовалютам в своей администрации, сообщает Bloomberg.

Рынок криптовалют уже положительно отреагировал на запуск мемкоина Трампа $TRUMP, который за несколько дней вырос более чем на 7000%, достигнув рыночной капитализации более $14 млрд. Однако впоследствии произошел резкий спад из-за массовой фиксации доходов.

Инвесторы также критиковали Трампа за запуск другого мемкоина, посвященного будущей первой леди – $MELANIA, выражая обеспокоенность нравственными аспектами использования его политического статуса для манипулирования рынками.

Ранее, в середине декабря, Bitcoin обновил свой исторический максимум на фоне заявлений Трампа о создании резерва криптовалюты, когда его курс превысил $106 тыс.

Напоминаем, что курс биткоина рос на фоне приближающихся американских выборов, ведь Трамп активно поддерживал криптовалюты в своей предвыборной кампании, даже используя их в рекламных роликах. Еще одним важным фактором, повлиявшим на рост цены, стало одобрение биткоин-ETF в январе. Комиссия по ценным бумагам США разрешила запуск 10 инструментов, позволяющих легко покупать акции, отслеживающие курс Bitcoin. В результате в эту сферу поступило более $20 млрд инвестиций.

"Комментарии" уже писали, что впервые за две недели криптовалюта Bitcoin смогла преодолеть уровень $100 000, поскольку ралли на фондовом рынке в первой полной неделе 2025 года способствовало росту спроса на рискованные активы, сообщает Bloomberg.