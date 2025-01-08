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Блокировка карт за снятие наличных: в Нацбанке сделали заявление

Фейковую информацию о блокировке счетов распространяют в пабликах и медиа

8 января 2025, 13:06
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Недилько Ксения

Отдельные медиа и телеграм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

Блокировка карт за снятие наличных: в Нацбанке сделали заявление

Иллюстративное фото

В Нацбанке опровергли эту информацию, отметив, что это фейк.

Медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не отмечая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет.

В НБУ отмечают, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

"Советуем всегда доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезно фейковые новости, распространяющие анонимные телеграмм-каналы и недобросовестные медиа, чтобы взорвать доверие граждан к финансовому сектору Украины", – заявили в Нацбанке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандистские мусорщики Кремля пишут, что строительство крематория во Львове якобы связано с тем, что ритуальные службы не справляются с традиционными захоронениями из-за гибели большого количества украинских военных в Курской области РФ.

Правда: Во Львове действительно еще 2 января заложили символическую капсулу под строительство крематория на территории Голосковского кладбища. Однако, на официальном сайте Львовского городского совета отмечено, что решение о строительстве этого объекта было принято еще в 2021 году, тогда же был разработан и архитектурный проект.



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