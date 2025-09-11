Больше не Ларри Эллисон: кто новый самый богатый человек в мире

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека мира, который на несколько часов отобрал у него соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Маск с капиталом в 384 миллиарда долларов оказался на вершине рейтинга самых богатых.

Ларри Эллисон несколько часов был самым богатым человеком. Фото из открытых источников

10 сентября 81-летний Ларри Эллисон временно возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg и стал самым богатым человеком в мире. Его состояние резко возросло на 89 миллиардов долларов после обнародования квартальных результатов Oracle, которые оказались выше прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация компании выросла рекордными темпами, сделав этот день наиболее прибыльным в истории бизнесмена.

Bloomberg отмечает, что это был самый большой однодневный рост состояния, когда-либо зафиксированный в рейтинге миллиардеров.

Однако 11 сентября Илон Маск вернул себе первенство. Его состояние оценивается в 384 миллиарда долларов США, тогда как у Ларри Эллисона снизилось с его рекордных 393 до 383 миллиардов долларов. На третьем месте в рейтинге самых богатых людей оказался основатель Meta Марк Цукерберг с капиталом в 264 миллиарда долларов.

Рейтинг самых богатых людей мира по Bloomberg Billionaires Index

54-летний Маск впервые стал самым богатым человеком мира в 2021 году. С тех пор он несколько раз терял титул в пользу Джеффа Безоса и Бернара Арно. Однако последний год Маск удерживал звание самого богатого человека более 300 дней.

