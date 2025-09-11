logo

Главная Новости Финансы 2025 Больше не Ларри Эллисон: кто новый самый богатый человек в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Больше не Ларри Эллисон: кто новый самый богатый человек в мире

Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека мира с состоянием в 384 млрд долларов, обойдя Ларри Эллисона.

11 сентября 2025, 10:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека мира, который на несколько часов отобрал у него соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Маск с капиталом в 384 миллиарда долларов оказался на вершине рейтинга самых богатых.

Больше не Ларри Эллисон: кто новый самый богатый человек в мире

Ларри Эллисон несколько часов был самым богатым человеком. Фото из открытых источников

10 сентября 81-летний Ларри Эллисон временно возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg и стал самым богатым человеком в мире. Его состояние резко возросло на 89 миллиардов долларов после обнародования квартальных результатов Oracle, которые оказались выше прогнозов аналитиков. Рыночная капитализация компании выросла рекордными темпами, сделав этот день наиболее прибыльным в истории бизнесмена.

Bloomberg отмечает, что это был самый большой однодневный рост состояния, когда-либо зафиксированный в рейтинге миллиардеров.

Однако 11 сентября Илон Маск вернул себе первенство. Его состояние оценивается в 384 миллиарда долларов США, тогда как у Ларри Эллисона снизилось с его рекордных 393 до 383 миллиардов долларов. На третьем месте в рейтинге самых богатых людей оказался основатель Meta Марк Цукерберг с капиталом в 264 миллиарда долларов.

Больше не Ларри Эллисон: кто новый самый богатый человек в мире - фото 2

Рейтинг самых богатых людей мира по Bloomberg Billionaires Index

54-летний Маск впервые стал самым богатым человеком мира в 2021 году. С тех пор он несколько раз терял титул в пользу Джеффа Безоса и Бернара Арно. Однако последний год Маск удерживал звание самого богатого человека более 300 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск за два месяца потерял рекордные 140 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали о случае, когда самый богатый человек мира отказался платить небольшой выкуп за внука.



Источник: https://www.bloomberg.com/billionaires/
