Операторы цифровых платформ должны декларировать доходы, полученные пользователями и платить налоги. Это станет возможным, если Рада примет соответствующий законопроект, появившийся на сайте Минфина еще в начале марта 2025 года.

Bolt, Glovo, OnlyFans и другие поставщики услуг должны приготовиться к новым налогам – законопроект

Согласно этому законопроекту должны дополнить Налоговый кодекс Украины новой статьей. Эта статья будет определять, как операторы цифровых платформ типа OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking, должны декларировать доходы, полученные их пользователями, то есть водителями, арендаторами, курьерами и другими лицами, которые продают товары или выполняют определенные платные услуги.

Как будет работать закон

Законопроект, инициированный Кабинетом министров, должен внедрить специальную систему налогообложения лиц, неофициально зарабатывающих на онлайн-платформах. Таким образом, документ упростит Государственной налоговой службе доступ к их банковским счетам. Этот документ называют частью евроинтеграции и одним из условий МВФ.

"Такая процедура является уже европейским стандартом, который называется DAC7 (директива относительно административного сотрудничества 7 — ред.). Поэтому, действительно, принятие этого законопроекта является частью выполнения евроинтеграционного пакета, то есть, в этом или следующем году этот документ придется принять. Например, плейс по аренде жилья", – говорится в статье РБК-Украина.

Основная цель этой инициативы заключается в обеспечении выполнения требований многостороннего соглашения DPI (Digital Platforms Initiative), являющегося составной частью международных усилий, направленных на противодействие уклонению от налогообложения через цифровые платформы. Согласно соглашению, предусматривается автоматический обмен налоговой информацией между странами, предоставляющий налоговым органам доступ к данным о доходах лиц, реализующих товары или услуги через такие платформы.

"Соответственно, этот стандарт имеет значение не только с точки зрения Украины – например, чтобы государство могло отслеживать, сколько товаров продается на платформах вроде Розетки. Прежде всего он носит международный характер. Это означает, что международные маркетплейсы также смогут передавать информацию в Украину. Таким образом, если гражданин Украины получает доходы за границей через такие платформы, существует высокий потенциал того, что налоговые органы узнают эти доходы", – публикует объяснение издание.

Сколько придется платить

Законопроект предусматривает, что человек, использующий онлайн-платформу как источник дохода, должен уплатить 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора, то есть всего 10%. К примеру, из 20 тысяч гривен, заработанных за месяц, курьер Glovo должен оплатить 2 тысячи гривен.

Юристы объясняют, что не будет необходимости становиться физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), поскольку ФЛП должны платить не 5%, а 6% налога, а также платить 1760 гривен единого социального взноса (ЕСВ). Однако если годовой доход превышает 5 миллионов гривен, лицо должно будет платить полную ставку НДФЛ – 18%, а не 5%. В таком случае выгоднее будет зарегистрироваться как ФЛП.

Согласно проекту закона, под налогообложение будет подпадать любой из следующих видов деятельности, осуществляемый через платформу за вознаграждение:

Предоставление аренды недвижимости – если человек сдает в аренду недвижимость (жилую или нежилую) или парковочные места.

Аренда транспортных средств – если человек сдает в аренду автомобили или другие транспортные средства.

Личные услуги – если человек оказывает какие-либо услуги, связанные с его личными навыками или знаниями (например, консультации, ремонты, обучение).

Продажа товаров – если человек продает какие-либо товары через платформу.

Однако если лицо выполняет функции как работник платформы (например, сотрудник компании, управляющей платформой), то его деятельность не считается отчетной в этом контексте. То есть это касается только тех, кто самостоятельно продает или предоставляет услуги через платформу за вознаграждение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , будет ли повышение налогов для ФЛП.