Будет ли повышена минималка в Украине: в Минфине сделали новое заявление

Минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Министерство финансов выступает с инициативой повысить ее в следующем году на уровень инфляции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Зарплата. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, предложения правительства обсуждались на совещании полномочных представителей Сторон социального диалога.

Представитель Минфина доложил, что, учитывая возможности государственного бюджета, планируется установить на 2026 год: минимальную заработную плату в размере 8688 гривен; должностной оклад (тарифную ставку) работника I тарифного разряда ЕТС в размере 3470 гривен (сейчас — 3195 гривен).

То есть повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2026 год (108,6%).

Во время совещания заслушали представителя Минэкономики относительно прогнозных макроэкономических показателей развития экономики Украины на 2026-2028 годы. Они приведены в таблице.

Вместе с тем, правительственной стороной высказано предположение, что в 2026 году предложенные размеры основных государственных социальных стандартов и гарантий могут быть повышены в случае положительной динамики развития экономики, говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Но проект бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает ее повышение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк подчеркнул, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня.



