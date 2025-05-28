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Будет ли повышена минималка в Украине: в Минфине сделали новое заявление

Минфин фактически подтвердил планы повысить минимальную зарплату в Украине

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей

Минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Министерство финансов выступает с инициативой повысить ее в следующем году на уровень инфляции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Будет ли повышена минималка в Украине: в Минфине сделали новое заявление

Зарплата. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, предложения правительства обсуждались на совещании полномочных представителей Сторон социального диалога.

Представитель Минфина доложил, что, учитывая возможности государственного бюджета, планируется установить на 2026 год: минимальную заработную плату в размере 8688 гривен; должностной оклад (тарифную ставку) работника I тарифного разряда ЕТС в размере 3470 гривен (сейчас — 3195 гривен).

То есть повышение показателей произойдет с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2026 год (108,6%).

Во время совещания заслушали представителя Минэкономики относительно прогнозных макроэкономических показателей развития экономики Украины на 2026-2028 годы. Они приведены в таблице.

Вместе с тем, правительственной стороной высказано предположение, что в 2026 году предложенные размеры основных государственных социальных стандартов и гарантий могут быть повышены в случае положительной динамики развития экономики, говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Но проект бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает ее повышение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк подчеркнул, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня.




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Источник: https://www.fpsu.org.ua/256-holovna-novyna/27612-rozmiry-minimalnoi-zarplaty-ta-1-ho-taryfnoho-rozriad-yets-u-2026-rotsi-obhovoreno-na-trystoronnii-naradi.html
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