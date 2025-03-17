logo

BTC/USD

83513.72

ETH/USD

1915.78

LTC/USD

93.20

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Будет ли повышение налогов для ФЛП: что говорят в Минфине
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли повышение налогов для ФЛП: что говорят в Минфине

В Минфине опровергли фейки о налогах для ФЛП

сегодня, 11:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Анонимные телеграм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер , отмечают в Министерстве.

Будет ли повышение налогов для ФЛП: что говорят в Минфине

Повышения налогов для ФЛП пока не будет

Законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, – не ранее года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках.

"Этот процесс будет проходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров. Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой Украины", – отметили в Минфине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк раскритиковал эти инициативы. Более того, он убежден, что повышение налогов для ФЛП до 18% не имеет шансов на проведение через Верховную Раду.

По его словам, налоговый комитет никогда не поддержит такую инициативу, а депутаты, в том числе и от партии "Слуга народа" не проголосуют за соответствующие изменения.

"Не знаю, кто там в Правительстве решил, что хочет поднимать налоги на ФЛП до 18%… Но скажу, что ноль на это шансов! Наш налоговый Комитет это никогда не пропустит. Не только я, но и, убежден, коллеги из Слуги никогда не проголосуют", — отметил Железняк.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/minfin.gov.ua
Теги:

Новости

Все новости