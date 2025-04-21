logo

BTC/USD

86956.09

ETH/USD

1577.14

LTC/USD

77.94

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Был танкер оккупанта, а стал 6,4 млн грн в бюджет Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Был танкер оккупанта, а стал 6,4 млн грн в бюджет Украины

В бюджет Украины поступило 6,5 миллиона гривен: продали арестованный российский танкер Nika Spirit

сегодня, 20:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) продало российский танкер Nika Spirit , ранее арестованный. Судно удалось продать через онлайн-аукцион Prozorro. Продажи за 6,4 миллиона гривен , хотя его предварительная оценочная стоимость составляла всего 2,4 миллиона .

Был танкер оккупанта, а стал 6,4 млн грн в бюджет Украины

Российский танкер Nika Spirit — Arma.gov.ua

По словам специалистов, танкер был в очень плохом состоянии – изношен на 80%. Чтобы восстановить его, нужно было вложить еще около 20 миллионов гривен. Но, несмотря на это, на аукционе за него соревновались четыре участника , что помогло значительно поднять цену. Это доказывает, что прозрачные и конкурентные продажи могут приносить государству большую прибыль — даже в случаях с очень старым или поврежденным имуществом.

Глава АРМА Елена Дума отметила, что этот случай — пример того, как продажа арестованных активов может напрямую пополнять Государственный бюджет Украины . Сейчас в управлении АРМА находится еще 16 арестованных судов , и агентство считает, что их следует не просто содержать, а продавать, чтобы они приносили пользу государству.

Nika Spirit – это нефтяной танкер, построенный еще в 1989 году. До ареста он ходил под русским флагом и назывался Neyma . Он был задержан в 2019 году, когда судно зашло на ремонт в порт Измаил. На тот момент владельцем была российская компания из Краснодарского края.

Этот танкер также был участником инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Тогда российские силовики захватили три украинских военных корабля и 24 украинских моряка. Танкер использовали, чтобы преградить путь украинским кораблям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин усиливает репрессии: за что россияне могут "сесть".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://arma.gov.ua/news/typical/-64-mln-grn-do-derjavnogo-byudjetu-ukraini-arma-realizuvalo-rosiyskiy-naftoviy-tanker-nika-spirit
Теги:

Новости

Все новости