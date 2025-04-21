Был танкер оккупанта, а стал 6,4 млн грн в бюджет Украины

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) продало российский танкер Nika Spirit , ранее арестованный. Судно удалось продать через онлайн-аукцион Prozorro. Продажи за 6,4 миллиона гривен , хотя его предварительная оценочная стоимость составляла всего 2,4 миллиона .

Российский танкер Nika Spirit — Arma.gov.ua

По словам специалистов, танкер был в очень плохом состоянии – изношен на 80%. Чтобы восстановить его, нужно было вложить еще около 20 миллионов гривен. Но, несмотря на это, на аукционе за него соревновались четыре участника , что помогло значительно поднять цену. Это доказывает, что прозрачные и конкурентные продажи могут приносить государству большую прибыль — даже в случаях с очень старым или поврежденным имуществом.



Глава АРМА Елена Дума отметила, что этот случай — пример того, как продажа арестованных активов может напрямую пополнять Государственный бюджет Украины . Сейчас в управлении АРМА находится еще 16 арестованных судов , и агентство считает, что их следует не просто содержать, а продавать, чтобы они приносили пользу государству.

Nika Spirit – это нефтяной танкер, построенный еще в 1989 году. До ареста он ходил под русским флагом и назывался Neyma . Он был задержан в 2019 году, когда судно зашло на ремонт в порт Измаил. На тот момент владельцем была российская компания из Краснодарского края.



Этот танкер также был участником инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Тогда российские силовики захватили три украинских военных корабля и 24 украинских моряка. Танкер использовали, чтобы преградить путь украинским кораблям.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин усиливает репрессии: за что россияне могут "сесть".