Цена на популярный продукт в Украине значительно возрастет

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Недилько Ксения
Большинство основных продуктов из рациона украинцев ожидают существенного удорожания в 2025 году. К примеру, гречка может стоить 55-60 гривен за килограмм, а цена на хлеб "взлетит" на несколько процентов. Об этом в своей колонке для Зеркала недели пишет Лариса Гук, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА".
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По ее словам, в результате инфляции, дефицита сырья и уменьшения объемов урожая в Украине ожидается повышение цен на продукты.
В частности, в список попало подсолнечное масло. Ведь из-за сокращения урожая подсолнечника в Украине и зависимости от глобального рынка, цены на подсолнечное масло могут вырасти на 10-15%. Это связано с тем, что спрос на продукт остается высоким как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Подорожает также сливочное масло.
Эксперт добавляет, что хлеб остается продуктом, цена которого растет постепенно, но постоянно. Особенно это касается свежей выпечки. Ожидается, что стоимость хлеба увеличится на несколько процентов из-за повышения затрат на производство и логистику.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что с международными партнерами обсуждалась тема повышения электроэнергии для населения. Однако, по словам министра, в этом отопительном сезоне тариф для населения останется без изменений.
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