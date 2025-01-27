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Цена на популярный продукт в Украине значительно возрастет

Основные продукты, которые есть в рационе каждого украинца, вырастут в цене

сегодня, 16:15
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Недилько Ксения

Большинство основных продуктов из рациона украинцев ожидают существенного удорожания в 2025 году. К примеру, гречка может стоить 55-60 гривен за килограмм, а цена на хлеб "взлетит" на несколько процентов. Об этом в своей колонке для Зеркала недели пишет Лариса Гук, эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА".

Цена на популярный продукт в Украине значительно возрастет

Иллюстративное фото

По ее словам, в результате инфляции, дефицита сырья и уменьшения объемов урожая в Украине ожидается повышение цен на продукты.

В частности, в список попало подсолнечное масло. Ведь из-за сокращения урожая подсолнечника в Украине и зависимости от глобального рынка, цены на подсолнечное масло могут вырасти на 10-15%. Это связано с тем, что спрос на продукт остается высоким как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Подорожает также сливочное масло.

"Дефицит сырого молока в Украине, а также высокие цены на масло на мировом рынке делают этот продукт дорогим. В супермаркетах пачка сливочного масла уже стоит более 100 грн, и, по прогнозам, цены будут расти", – пишет Лариса Гук.

Эксперт добавляет, что хлеб остается продуктом, цена которого растет постепенно, но постоянно. Особенно это касается свежей выпечки. Ожидается, что стоимость хлеба увеличится на несколько процентов из-за повышения затрат на производство и логистику.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что с международными партнерами обсуждалась тема повышения электроэнергии для населения. Однако, по словам министра, в этом отопительном сезоне тариф для населения останется без изменений.



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