Центробанк снизил ключевую ставку до 0% в Швейцарии: какая ситуация в Украине

Швейцарский национальный банк (SNB) в шестой раз снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 0%, чтобы умерить риски дефляции и поддержать экономику.

Центробанк снизил ключевую ставку в Швейцарии. Фото: из открытых источников

В последний раз такая процентная ставка действовала до июня 2022 года. С тех пор SNB начал активно повышать ставку, чтобы остановить инфляцию.

К середине 2023 г. процентная ставка в стране выросла до 1,75%. В мае 2025 года потребительские цены в Швейцарии упали на 0,1%, поэтому SNB снова изменил курс.

По оценке SNB, в ближайшие годы инфляция в Швейцарии будет оставаться низкой: в 2025 году — 0,2%, в 2026-м — 0,5%, а в 2027-м — 0,7%.

Главной угрозой для Швейцарии является дефляция, что может затормозить экономику. Глава SNB Мартин Шлегель заявил, что дальнейшее снижение ставки или введение отрицательных ставок остается возможным. Также он не исключил вмешательства на валютном рынке, если этого потребует ситуация.

SNB ожидает, что экономика Швейцарии в 2024 и 2026 годах вырастет на 1–1,5%. После сильнейшего начала года темпы роста могут несколько снизиться.

Любопытно, что ключевая (учетная) ставка в Украине составляет 15,5%. Национальный банк Украины сохранил его на этом уровне, что было решением от 17 апреля 2025 года.

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