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Цены на аренду однокомнатных квартир впечатляют: сколько придется заплатить в разных городах

В каких областных городах самая дорогая аренда однокомнатных квартир

сегодня, 13:50
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Кречмаровская Наталия

В среднем украинцы тратят на аренду однокомнатной квартиры 40% своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX. Недвижимость за февраль 2025 года.

Цены на аренду однокомнатных квартир впечатляют: сколько придется заплатить в разных городах

Иллюстративное фото

Причем в некоторых городах этот показатель еще выше:

  • Ужгород – 75% (медианная зарплата – 22 500 грн)

  • Львов – 68% (медианная зарплата – 25 000 грн)

  • Киев — 65% (медианная зарплата — 24 500 грн)

Меньше всего тратят в:

  • Херсоне — 15% (медианная зарплата — 20 000 грн)

  • Харькове – 20% (медианная зарплата – 20 000 грн).

Также интересны данные о медианной заработной плате в областных центрах и г. Киев. Столица оказалась на втором месте (24 500 грн). Первое место разделили Львов и Ивано-Франковск (по 25 000 грн).

Наименьшая медиа зарплата в Чернигове (17 500 грн) и Полтаве (17 900 грн).


Цены на аренду однокомнатных квартир впечатляют: сколько придется заплатить в разных городах - фото 2


Напомним, что в Украине стремительно дорожают товары и услуги, однако, как писал портал "Комментарии", в краткосрочном будущем ситуация ухудшится. В январе годовая промышленная инфляция пересекла 30%, впоследствии она ускорится до 40%, пояснил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

По данным Государственной службы статистики, как сообщил нардеп, рост цен производителей промышленной продукции за январь 2025 года (до декабря 2024 года) замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года.

"Однако на фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей), промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться, достигнув в январе 32,5% (к январю 2024 года)", — отметил народный депутат Даниил Гетманцев.




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