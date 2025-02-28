Цены в Украине стремительно взлетят: впереди период наибольшей турбулентности с марта 2022 года

В Украине стремительно дорожают товары и услуги, однако в краткосрочном будущем ситуация ухудшится. В январе годовая промышленная инфляция пересекла 30%, в дальнейшем она ускорится до 40%, пояснил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

Фото портал "Комментарии"

По данным Государственной службы статистики, как сообщил нардеп, рост цен производителей промышленной продукции за январь 2025 года (до декабря 2024 года) замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года.

"Однако, на фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей), промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться, достигнув в январе 32,5% (к январю 2024 года)", — отметил Гетманцев.

Нардеп сообщил, что больше всего цены производителей (к январю 2024 года) выросли в следующих отраслях промышленности:

поставка электроэнергии, газа, пара (53%);

производство фармацевтических продуктов (35,9%);

производство пищевых продуктов (20,6%).

"В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость)", — отметил нардеп.

Значительно влияет на ситуацию война. Гетманцев отметил, что она объективно сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор. При этом, по его словам, сейчас ситуация контролируемая: потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть в следующем году закрыты. Также есть достаточно международных резервов для поддержания стабильности обменного курса.

"Впрочем, верным будет и то, что мы входим в период наибольшей турбулентности с марта 2022 года. Пока такая неопределенность будет продолжаться, должны ввести жесткую военную цензуру неприоритетных бюджетных расходов, усилить детенизацию по всем направлениям фискальной и финансовой политики, принять меры по сокращению внешнеторгового дефицита и теневого оттока капитала, что все вместе будет способствовать экономии международных резервов страны”, — пояснит.

Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", тарифы на коммуналку вырастут вдвое.



