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Цены в Украине стремительно взлетят: впереди период наибольшей турбулентности с марта 2022 года

Инфляция в январе пересекла 30%, а в ближайшее время вырастет до 40%: Гетманцев

сегодня, 14:56
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Кречмаровская Наталия

В Украине стремительно дорожают товары и услуги, однако в краткосрочном будущем ситуация ухудшится. В январе годовая промышленная инфляция пересекла 30%, в дальнейшем она ускорится до 40%, пояснил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

Цены в Украине стремительно взлетят: впереди период наибольшей турбулентности с марта 2022 года

Фото портал "Комментарии"

По данным Государственной службы статистики, как сообщил нардеп, рост цен производителей промышленной продукции за январь 2025 года (до декабря 2024 года) замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года.

"Однако, на фоне низкой базы в прошлом году (в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей), промышленная инфляция в годовом исчислении продолжила ускоряться, достигнув в январе 32,5% (к январю 2024 года)", — отметил Гетманцев.

Нардеп сообщил, что больше всего цены производителей (к январю 2024 года) выросли в следующих отраслях промышленности:

  • поставка электроэнергии, газа, пара (53%);

  • производство фармацевтических продуктов (35,9%);

  • производство пищевых продуктов (20,6%).

"В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость)", — отметил нардеп.

Значительно влияет на ситуацию война. Гетманцев отметил, что она объективно сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор. При этом, по его словам, сейчас ситуация контролируемая: потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть в следующем году закрыты. Также есть достаточно международных резервов для поддержания стабильности обменного курса.

"Впрочем, верным будет и то, что мы входим в период наибольшей турбулентности с марта 2022 года. Пока такая неопределенность будет продолжаться, должны ввести жесткую военную цензуру неприоритетных бюджетных расходов, усилить детенизацию по всем направлениям фискальной и финансовой политики, принять меры по сокращению внешнеторгового дефицита и теневого оттока капитала, что все вместе будет способствовать экономии международных резервов страны”, — пояснит.

Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", тарифы на коммуналку вырастут вдвое.




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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/8874
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