Цены в Украине стремительно взлетят: впереди период наибольшей турбулентности с марта 2022 года

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Кречмаровская Наталия
В Украине стремительно дорожают товары и услуги, однако в краткосрочном будущем ситуация ухудшится. В январе годовая промышленная инфляция пересекла 30%, в дальнейшем она ускорится до 40%, пояснил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.
Фото портал "Комментарии"
По данным Государственной службы статистики, как сообщил нардеп, рост цен производителей промышленной продукции за январь 2025 года (до декабря 2024 года) замедлился до 0,6%, что является самым низким показателем с марта прошлого года.
Нардеп сообщил, что больше всего цены производителей (к январю 2024 года) выросли в следующих отраслях промышленности:
поставка электроэнергии, газа, пара (53%);
производство фармацевтических продуктов (35,9%);
производство пищевых продуктов (20,6%).
Значительно влияет на ситуацию война. Гетманцев отметил, что она объективно сама по себе превращается в постоянный проинфляционный фактор. При этом, по его словам, сейчас ситуация контролируемая: потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть в следующем году закрыты. Также есть достаточно международных резервов для поддержания стабильности обменного курса.
Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", тарифы на коммуналку вырастут вдвое.
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