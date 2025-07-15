Четверо украинцев вошли в рейтинг самых богатых мигрантов США: сколько они заработали

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых мигрантов Соединенных Штатов, в котором оказались сразу четверо выходцев из Украины: Ян Кум, Леонид Радвинский, Михаил Польский и Макс Левчин. Таким образом, Украина заняла 10-е место по количеству миллиардеров-мигрантов в США.

Ян Кум самый богатый мигрант США украинского происхождения. Фото из открытых источников

В 2025 году в США проживает 125 миллиардеров-мигрантов, рожденных в 41 стране. Самым богатым иммигрантом стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск из ЮАР с состоянием 393,1 млрд долларов. За ним следуют соучредитель Google Сергей Брин из России со 139,7 млрд долларов и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг из Тайваня со 137,9 млрд долларов.

В список попали четверо украинцев. Самым богатым украинским иммигрантом стал Ян Кум – соучредитель мессенджера WhatsApp, который в 2014 году продал сервис компании Facebook за 22 млрд долларов. В настоящее время он инвестирует через свою фирму Newlands, владеет крупным пакетом акций Meta и активно поддерживает стартапы. В целом Ян Кум занимает 9 место в рейтинге с состоянием 16,9 млрд долларов.

На 50-м месте в рейтинге самых богатых мигрантов США расположился владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский. Он начал карьеру в онлайн-бизнесе еще студентом, а в 2018 году стал ключевым акционером платформы, только в 2023 году сгенерировавшей 1,3 млрд долларов дохода. Капитал Радвинского оценили в 3,8 млрд. долларов.

Еще один представитель украинского происхождения, сделавший имя в США – Михаил Польский. Он основатель компании Invenergy LLC, специализирующейся на проектах в сфере "зеленой" энергетики. Польский занимает 75-е место в списке с состоянием в 2,5 млрд долларов.

Замыкает украинскую четверку Макс Левчин, соучредитель PayPal и основатель финтех-компании Affirm Holdings. Он также создал ряд других технологических стартапов. В рейтинге Forbes он на 85-м месте с состоянием 2,1 млрд долларов.

Таким образом, Украина оказалась на 10 месте по количеству богатейших иммигрантов в США и делит эту позицию с Венгрией. Лидером стала Индия – 13 мигрантов-богачей. Второе и третье место разделяют Израиль и Тайвань – по 11.

Украина заняла 10 место по количеству миллиардеров-мигрантов в США

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