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Чиновники вновь на коне: на сколько и у кого вновь выросли зарплаты

В двух ведомствах платят более 100 тысяч гривен

сегодня, 14:14
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Кравцев Сергей

Зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они значительно превышают средний уровень по стране. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минфина.

Чиновники вновь на коне: на сколько и у кого вновь выросли зарплаты

Зарплата. Фото: из открытых источников

В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысяч гривен) она увеличилась на 19,3%.

По данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в апреле составила 19,9 тысячи гривен, увеличившись за год на 17,9%.

По информации Минфина, в апреле в центральных госорганах зарплату получали 21 995 человек.

На первом месте по уровню зарплат Счетная палата 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников – 501.

"Серебро" по уровню зарплаты у Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (102,0 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 518 человек.

На третьем месте – Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 186,2 тысячи гривен. Численность сотрудников — 368 человек.

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 126,6 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 502 руководителей в таких ведомствах: НКРЭКУ — 470,4 тысячи гривен (7 человек), НАПК — 276,3 тысячи гривен (5 чиновников), Национальное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования — 236,8 тысячи гривен (2 человека).

Читайте также на портале "Комментарии" — минимальная зарплата в Украине заморожена на уровне 8000 гривен. Но проект бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривает ее повышение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Железняк подчеркнул, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня.




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Источник: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2RjOWM1NGUtYTViZi00Y2E5LTk2MzktM2IzYjYxYWFiOWMzIiwidCI6IjAwZTQ4ZjNmLWNhNGEtNGRhNy1hM2EwLTc3MTlmYjI0NjIzOSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection&language=uk&formatLocale=uk-UA
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