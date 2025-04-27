Что будет с долларом в ближайшие месяцы: компания Goldman Sachs дала прогноз

Goldman Sachs предупреждает, что доллар может упасть, поскольку агрессивные тарифы и замедление роста США подрывают доверие инвесторов и угрожают его давней глобальной доминантностью.

Что будет с курсом доллара

Растущие опасения по поводу торговой стратегии США и замедления экономики бросают тень на силу доллара, согласно новому отчету Goldman Sachs Research, опубликованному на прошлой неделе.

Компания предупредила, что ухудшение экономических показателей в сочетании с расширением использования тарифов снижает глобальное доверие к валютам США. В отчете четко указано: "Ожидается, что тарифы США ослабят доллар, поскольку рост ВВП замедляется". Также указывается на более широкий экономический хаос: "Тарифная политика также является частью неопределенной политической смеси, способствующей более нестабильным экономическим перспективам США". Эти выводы делаются на фоне признаков падения спроса на американские активы и снижения поступлений от туризма, что порождает вопрос будущей доминантности доллара.

Майкл Кахилл, старший валютный стратег Goldman Sachs, объяснил, что торговая политика теперь угрожает одной из ключевых причин, почему доллар оставался сильным в последние годы. "Мы ранее утверждали, что исключительные перспективы доходности США ответственны за высокую оценку доллара", — написал Кахилл, подчеркивая:

Но если тарифы давят на маржи доходов американских фирм и реальные доходы потребителей, они могут подрывать эту исключительность и в свою очередь трещать центральный столб сильного доллара.

Прогнозы исследовательской команды включают ожидаемое снижение стоимости доллара на 10% по отношению к евро и примерно на 9% против японской иены и британского фунта за следующий год. Goldman Sachs отметила, что среди иностранных инвесторов происходит смещение от американских активов и упомянула о политической непоследовательности как основном факторе, отпугивающем долгосрочные инвестиции.

Отчет Goldman Sachs также рассмотрел механизмы того, как тарифы могут повлиять на валютные значения в последующие месяцы. Было установлено, что когда дело касается "трудно заменить тарифы на так называемые критические импорты, выросли ценовые власти иностранных производителей означает, что условия торговли США могут потребовать корректировки из-за более высоких импортных расходов". Банк предостерег:

Это значит, что доллар должен обесцениться, а не иностранная валюта.

"С ростом расходов на зарубежное производство повсюду, вероятно, США придется нести больше расходов на тарифы. В этом случае условия торговли США ухудшатся, и доллар будет обесценен", — говорится в отчете. Кахилл дополнительно подчеркнул изменение в рычагах влияния: "При условиях широких и односторонних тарифов, которые теперь стоят в повестке дня, меньше стимулов для иностранных производителей предоставлять какие-либо льготы ".

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