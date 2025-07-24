Что-то идет не так: НБУ выдал настораживающий прогноз роста экономики на ближайшие 3 года

Главный финансовый регулятор страны прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году на 2,1%. Прогноз изменён в негативную сторону по сравнению с апрелем этого года (3,1%). Об этом в ходе брифинга на Youtube заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Андрей Пышный. Фото: из открытых источников

По прогнозу Нацбанка, в 2026 году экономика наберет обороты на 2,3% (предыдущий прогноз — 3,7%), в 2027 году ВВП увеличится на 2,8% (предыдущий прогноз — 3,9%).

"НБУ прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, — реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году", — сказал Андрей Пышный.

По его прогнозу, дальнейшие темпы восстановления будут зависеть от хода войны. Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026-2027 годах.

"В то же время в случае быстрой нормализации условий частные инвестиции и потребление существенно возрастут и компенсируют эффекты стремительной фискальной консолидации, а темпы роста ВВП могут составить 3-3,5%", — добавил Пышный.

По той статистике, которую дает Госстат, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году.

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