Денежная помощь ветеранам с инвалидностью: кому выплатят более 1 млн грн

Согласно украинскому законодательству, ветераны с инвалидностью в результате войны могут получить денежную помощь. В Ровенском областном ТЦК рассказали, кто имеет право и как получить денежную помощь.

Военные. Иллюстративное фото

"Ветераны и ветеранки с инвалидностью в результате войны, которым установлен статус согласно пунктам 11-16 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и выдано удостоверение в котором указан один из этих пунктов", — уточнили в ТЦК.

Ветераны могут получить следующую помощь:

І группа — 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 1 211 200 грн);

ІІ группа — 300 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 908 400 грн);

ІІІ группа – 250 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год – 757 000 грн).

Чтобы получить выплату, нужно к заявлению (согласно приложению 2 к постановлению КМУ от 29.04.2016 № 336) добавить копии следующих документов:

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;

выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;

паспорта заявителя;

идентификационного номера или отметку в паспорте гражданина Украины об отказе от его принятия;

документа, предоставляющего полномочия законному представителю или уполномоченному лицу представлять лицо с инвалидностью в результате войны, указанное в пунктах 11-16 части второй статьи 7 Закона, оформленного в соответствии с законодательством (в случае обращения законного представителя или уполномоченного лица);

справки с реквизитами счета, открытого в банке по имени получателя ОДП.

Документы можно подать:

- лично или почтой: Министерство по делам ветеранов Украины, ул. Крещатик, 34 Киев, 01001

- Через любой ЦНАП – независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства.

"Решение о назначении и выплате ОДП оформляется приказом Минветеранов. Средства поступают на банковский счет, указанный в заявлении", — пояснили в терцентре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как оформить инвалидность в 2025 году.



