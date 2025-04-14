Денежная помощь ветеранам с инвалидностью: кому выплатят более 1 млн грн

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Кречмаровская Наталия
Согласно украинскому законодательству, ветераны с инвалидностью в результате войны могут получить денежную помощь. В Ровенском областном ТЦК рассказали, кто имеет право и как получить денежную помощь.
Военные. Иллюстративное фото
Ветераны могут получить следующую помощь:
І группа — 400 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 1 211 200 грн);
ІІ группа — 300 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год — 908 400 грн);
ІІІ группа – 250 прожиточных минимумов (по состоянию на 2025 год – 757 000 грн).
Чтобы получить выплату, нужно к заявлению (согласно приложению 2 к постановлению КМУ от 29.04.2016 № 336) добавить копии следующих документов:
удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;
выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справки медико-социальной экспертной комиссии;
паспорта заявителя;
идентификационного номера или отметку в паспорте гражданина Украины об отказе от его принятия;
документа, предоставляющего полномочия законному представителю или уполномоченному лицу представлять лицо с инвалидностью в результате войны, указанное в пунктах 11-16 части второй статьи 7 Закона, оформленного в соответствии с законодательством (в случае обращения законного представителя или уполномоченного лица);
справки с реквизитами счета, открытого в банке по имени получателя ОДП.
Документы можно подать:
- лично или почтой: Министерство по делам ветеранов Украины, ул. Крещатик, 34 Киев, 01001
- Через любой ЦНАП – независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как оформить инвалидность в 2025 году.
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