Деньги из "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" нужно декларировать: как это сделать

Министерство экономики сообщило, что средства полученные из программ "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки" должны быть задекларированы, ведь считаются доходом. Однако декларировать их нужно не всем украинцам, а только публичным чиновникам.

Средства из госпрограмм нужно декларировать

Как сообщает Министерство экономики, публичные служащие, получившие в 2024 году начисление "Национального кэшбека" или "Зимней еПоддержки", должны их задекларировать.

"Поскольку денежные средства, полученные по этим госпрограммам, являются доходом, публичные служащие должны задекларировать их через реестр деклараций на portal.nazk.gov.ua", — сообщает пресс-служба министерства.

Также Минэкономики объяснило, как задекларировать средства, полученные через программы "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки".

1. Сформируйте выписку о начислении средств в приложении банка.

2. В разделе 11 декларации "Доходы, включая подарки"

— Вид дохода: другое

— Какой именно: "Национальный кэшбек" или "Зимняя поддержка"

— Источник дохода: другое физическое или юридическое лицо

— Тип лица: юридическое лицо, зарегистрированное в Украине

— Код по ЕГР: 37508596

— Наименование юридического лица: Министерство экономики Украины

3. Раздел 12,1 "Сведения о банковских счетах" — укажите сведения об учреждении, в котором открыт счет для выплат "Национального кэшбека".

В Минэкономики отмечают, что средства от программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

Ранее портал "Комментарии" сообщили о том, какое истинное влияние "тысячи Зеленского" и кэшбека на ВВП получила Украина.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, как "Зимняя еПоддержка" изменила отношение украинцев к власти.