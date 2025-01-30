logo

BTC/USD

105294.69

ETH/USD

3247.30

LTC/USD

132.28

USD/UAH

42.10

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Деньги из "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" нужно декларировать: как это сделать
commentss НОВОСТИ Все новости

Деньги из "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" нужно декларировать: как это сделать

Средства, полученные по программам "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка" считаются доходом, поэтому должны быть задекларированы.

сегодня, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство экономики сообщило, что средства полученные из программ "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки" должны быть задекларированы, ведь считаются доходом. Однако декларировать их нужно не всем украинцам, а только публичным чиновникам.

Деньги из "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" нужно декларировать: как это сделать

Средства из госпрограмм нужно декларировать

Как сообщает Министерство экономики, публичные служащие, получившие в 2024 году начисление "Национального кэшбека" или "Зимней еПоддержки", должны их задекларировать.

"Поскольку денежные средства, полученные по этим госпрограммам, являются доходом, публичные служащие должны задекларировать их через реестр деклараций на portal.nazk.gov.ua", — сообщает пресс-служба министерства.

Также Минэкономики объяснило, как задекларировать средства, полученные через программы "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки".

1. Сформируйте выписку о начислении средств в приложении банка.

2. В разделе 11 декларации "Доходы, включая подарки"

  • — Вид дохода: другое
  • — Какой именно: "Национальный кэшбек" или "Зимняя поддержка"
  • — Источник дохода: другое физическое или юридическое лицо
  • — Тип лица: юридическое лицо, зарегистрированное в Украине
  • — Код по ЕГР: 37508596
  • — Наименование юридического лица: Министерство экономики Украины

3. Раздел 12,1 "Сведения о банковских счетах" — укажите сведения об учреждении, в котором открыт счет для выплат "Национального кэшбека".

В Минэкономики отмечают, что средства от программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

Ранее портал "Комментарии" сообщили о том, какое истинное влияние "тысячи Зеленского" и кэшбека на ВВП получила Украина.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, как "Зимняя еПоддержка" изменила отношение украинцев к власти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости