Деньги из "Национального кэшбека" и "Зимней еподдержки" нужно декларировать: как это сделать

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Slava Kot
Министерство экономики сообщило, что средства полученные из программ "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки" должны быть задекларированы, ведь считаются доходом. Однако декларировать их нужно не всем украинцам, а только публичным чиновникам.
Средства из госпрограмм нужно декларировать
Как сообщает Министерство экономики, публичные служащие, получившие в 2024 году начисление "Национального кэшбека" или "Зимней еПоддержки", должны их задекларировать.
Также Минэкономики объяснило, как задекларировать средства, полученные через программы "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки".
1. Сформируйте выписку о начислении средств в приложении банка.
2. В разделе 11 декларации "Доходы, включая подарки"
3. Раздел 12,1 "Сведения о банковских счетах" — укажите сведения об учреждении, в котором открыт счет для выплат "Национального кэшбека".
В Минэкономики отмечают, что средства от программ "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка" не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.
Ранее портал "Комментарии" сообщили о том, какое истинное влияние "тысячи Зеленского" и кэшбека на ВВП получила Украина.
Также "Комментарии" писали, что стало известно, как "Зимняя еПоддержка" изменила отношение украинцев к власти.
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