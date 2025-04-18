Деньги Кремля пойдут на восстановление Украины: Киев и Токио договорились

Украина получит льготный кредит от Японии на сумму около $3 миллиарда , который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных российских активов . Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Сделка между Киевом и Японией — mof.gov.ua

Соглашение на сумму 471,9 миллиарда иен (примерно $3 миллиарда) было подписано министром финансов Сергеем Марченко и Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Масаше Накагоме в формате обмена дипломатическими нотами.



Это финансирование входит в глобальный механизм поддержки G7 — Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) , предусматривающий выделение до $50 миллиардов помощи .



По данным Минфина, кредит предоставляется сроком на 30 лет и будет обслуживаться исключительно за счет прибылей , полученных из замороженных российских активов. Полученные средства будут направлены на ключевые нужды госбюджета , восстановление инфраструктуры и модернизацию страны .



Министр финансов поблагодарил правительство и народ Японии за непоколебимую поддержку, напомнив, что только за последние три года Япония предоставила Украине более $8,5 миллиардов помощи .



В декабре 2024 г. Украина также заключила соглашение с Европейским Союзом о создании Механизма кредитного сотрудничества , который позволит использовать доходы от активов РФ для обслуживания кредитов до €45 миллиардов в рамках инициативы G7.



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