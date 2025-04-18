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Деньги Кремля пойдут на восстановление Украины: Киев и Токио договорились

Доходы по активам РФ пойдут на восстановление Украины, соответствующее соглашение подписали Киев и Токио

сегодня, 17:25
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Ткачова Марія

Украина получит льготный кредит от Японии на сумму около $3 миллиарда , который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных российских активов . Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Деньги Кремля пойдут на восстановление Украины: Киев и Токио договорились

Сделка между Киевом и Японией — mof.gov.ua

Соглашение на сумму 471,9 миллиарда иен (примерно $3 миллиарда) было подписано министром финансов Сергеем Марченко и Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Масаше Накагоме в формате обмена дипломатическими нотами.

Это финансирование входит в глобальный механизм поддержки G7 — Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) , предусматривающий выделение до $50 миллиардов помощи .

По данным Минфина, кредит предоставляется сроком на 30 лет и будет обслуживаться исключительно за счет прибылей , полученных из замороженных российских активов. Полученные средства будут направлены на ключевые нужды госбюджета , восстановление инфраструктуры и модернизацию страны .

Министр финансов поблагодарил правительство и народ Японии за непоколебимую поддержку, напомнив, что только за последние три года Япония предоставила Украине более $8,5 миллиардов помощи .

В декабре 2024 г. Украина также заключила соглашение с Европейским Союзом о создании Механизма кредитного сотрудничества , который позволит использовать доходы от активов РФ для обслуживания кредитов до €45 миллиардов в рамках инициативы G7.

Напомним, ранее портал "Комментарии"   сообщал, что расследование Yle раскрыло — Финляндия начала скрывать экспорт оружия по просьбе Израиля и по соображениям безопасности. Ранее разрешения на экспорт военной техники были полностью открытыми — с информацией о поставщике, типе оружия и конечном получателе. Но, начиная с июня 2021 года, экспортные лицензии начали шифровать. Первую секретную лицензию выдали именно тогда – по запросу Израиля.



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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraine_to_receive_about_3_billion_from_japan_under_g7_era_initiative_ukrainian_finance_minister_and_japanese_ambassador_signed_agreement-5123
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