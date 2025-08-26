Депутаты и чиновники декларируют миллионы в крипте: о чем предупредили в Раде

С каждым годом в Украине увеличивается количество деклараций чиновников, в которых указано наличие криптовалюты. По данным НАПК, в 2,2 тыс. поданных деклараций за прошлый год отмечены криптоактивы на 786 млн грн.

Криптовалюта. Иллюстрационное фото

Количество декларантов, отмечающих средства в криптовалюте, по данным Агентства, растет ежегодно:

- за 2022 год в 1,32 тыс. деклараций – на 371 млн грн;

- за 2023 год в 1,71 тыс. деклараций – на 526 млн грн;

- за 2024 год в 2,2 тыс. деклараций – на 786 млн грн.

В НАПК пояснили, что некоторые декларанты пытаются использовать крипту для "скрытия" незаконно приобретенного состояния.

"Самое распространенное нарушение во время декларирования криптовалюты заключается в невозможности подтвердить ее наличие. Часто должностные лица декларируют значительные криптоактивы, не предоставляя подтверждений их реальности: отсутствуют верифицированные адреса криптокошельков, биржевые выписки или даже скриншоты", — пояснили в НАПК.

Кроме декларирования неподтвержденных активов, распространенным видом нарушений, как пояснили в Агентстве, является представление недостоверных данных о реальных криптовалютных активах: их стоимости, количестве и дате приобретения. Часто декларанты ориентируются на рыночный курс по состоянию на 31 декабря (конец отчетного периода), что некорректно. В НАПК пояснили, что согласно Закону, в декларации должна указываться стоимость актива исходя из фактических расходов на его приобретение. Также некоторые должностные лица умышленно занижают стоимость на момент приобретения во избежание дополнительных вопросов по происхождению средств.

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев объяснил, смогут ли чиновники и депутаты легализовать незаконное состояние через крипту.

"Мой ответ однозначен: это будет очень неприятный "автогол" для недобросовестных декларантов. Такие попытки заранее обречены на неудачу, как до, так и после легализации криптоактивов. Уже сейчас информация о задекларированной криптовалюте проверяется, необходимые инструменты есть", — пояснил нардеп.

По словам политика, законопроект о легализации криптоактивов будет работать в интересах цивилизованного рынка крипты, который, наконец, должен заработать в Украине. Нардеп сообщил, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении на следующей неделе.

