Дерибан во время войны: на что на самом деле тратят государственный бюджет

Украинские власти признают, что средств катастрофически не хватает. В Раде отмечают, что до конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 млрд грн, при этом некоторые расходы из госбюджета называют необдуманными.

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что недавно парламент перераспределил 40 млрд грн государственного бюджета по законопроекту с "громким" названием — по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны и решению первоочередных вопросов (№ 13439-3). Однако, по ее словам, де-факто туда внесли все – от финансирования "Укрзализныци" до проектов социально-экономического развития. Геращенко подчеркнула, что именно эти ресурсы можно было бы перенаправить на сектор обороны, которому критически не хватает средств.

"В условиях войны раздавать десятки миллиардов на все, что вздумается — либо сознательный саботаж нашей обороноспособности на уровне правительства, либо погоня за популизмом, ценой жизней наших защитников. Европейская Солидарность призвала большинство остановиться. Но "слуги" вместе с ОПЗЖ протянули законопроект через парламент и легализовали дерибан бюджета во время войны", — отметила народная депутат.

Геращенко отметила, что до 15 сентября правительство должно подать на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию на следующий год, так что будет видно, насколько реалистичным будет бюджет-2026. Она напомнила, что в 2025 году Раде пришлось неоднократно пересматривать бюджет, чтобы закрыть дыры в секторе обороны. В июле, по ее словам, было направлено 400 млрд на безопасность и оборону, а уже сейчас снова возникла нехватка в 300 млрд.

"Но власть и дальше продолжает парад бездумного популизма, заиграет с гражданами и продолжает раздачу "плюшек" в виде кэшбека и "Вовиной тысячи", вместо четкого фокуса на обороноспособности государства. Мы будем требовать во время бюджетного процесса — 2026 отказаться от всех второстепенных дел нашей Армии”, — подчеркнула народная депутат.

