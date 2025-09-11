Дерибан во время войны: на что на самом деле тратят государственный бюджет

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинские власти признают, что средств катастрофически не хватает. В Раде отмечают, что до конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 млрд грн, при этом некоторые расходы из госбюджета называют необдуманными.
Деньги. Иллюстративное фото
Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что недавно парламент перераспределил 40 млрд грн государственного бюджета по законопроекту с "громким" названием — по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны и решению первоочередных вопросов (№ 13439-3). Однако, по ее словам, де-факто туда внесли все – от финансирования "Укрзализныци" до проектов социально-экономического развития. Геращенко подчеркнула, что именно эти ресурсы можно было бы перенаправить на сектор обороны, которому критически не хватает средств.
Геращенко отметила, что до 15 сентября правительство должно подать на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию на следующий год, так что будет видно, насколько реалистичным будет бюджет-2026. Она напомнила, что в 2025 году Раде пришлось неоднократно пересматривать бюджет, чтобы закрыть дыры в секторе обороны. В июле, по ее словам, было направлено 400 млрд на безопасность и оборону, а уже сейчас снова возникла нехватка в 300 млрд.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как друг Зеленского получает миллионные доходы.