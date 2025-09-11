logo

Дерибан во время войны: на что на самом деле тратят государственный бюджет
НОВОСТИ

Дерибан во время войны: на что на самом деле тратят государственный бюджет

Геращенко о катастрофической нехватке средств и расходах из госбюджета

11 сентября 2025, 12:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

Украинские власти признают, что средств катастрофически не хватает. В Раде отмечают, что до конца года на финансирование украинской армии не хватает 300 млрд грн, при этом некоторые расходы из госбюджета называют необдуманными.

Дерибан во время войны: на что на самом деле тратят государственный бюджет

Деньги. Иллюстративное фото

Народная депутат Ирина Геращенко рассказала, что недавно парламент перераспределил 40 млрд грн государственного бюджета по законопроекту с "громким" названием — по финансовому обеспечению сектора безопасности и обороны и решению первоочередных вопросов (№ 13439-3). Однако, по ее словам, де-факто туда внесли все – от финансирования "Укрзализныци" до проектов социально-экономического развития. Геращенко подчеркнула, что именно эти ресурсы можно было бы перенаправить на сектор обороны, которому критически не хватает средств.

"В условиях войны раздавать десятки миллиардов на все, что вздумается — либо сознательный саботаж нашей обороноспособности на уровне правительства, либо погоня за популизмом, ценой жизней наших защитников. Европейская Солидарность призвала большинство остановиться. Но "слуги" вместе с ОПЗЖ протянули законопроект через парламент и легализовали дерибан бюджета во время войны", — отметила народная депутат.

Геращенко отметила, что до 15 сентября правительство должно подать на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию на следующий год, так что будет видно, насколько реалистичным будет бюджет-2026. Она напомнила, что в 2025 году Раде пришлось неоднократно пересматривать бюджет, чтобы закрыть дыры в секторе обороны. В июле, по ее словам, было направлено 400 млрд на безопасность и оборону, а уже сейчас снова возникла нехватка в 300 млрд.

"Но власть и дальше продолжает парад бездумного популизма, заиграет с гражданами и продолжает раздачу "плюшек" в виде кэшбека и "Вовиной тысячи", вместо четкого фокуса на обороноспособности государства. Мы будем требовать во время бюджетного процесса — 2026 отказаться от всех второстепенных дел нашей Армии”, — подчеркнула народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как друг Зеленского получает миллионные доходы.




Источник: https://t.me/irynagerashchenko/20935
